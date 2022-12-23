彰化縣政府規畫歲末晚會訂於24日平安夜晚，從上7點到10點，在彰化縣立體育場登場，群星雲集演唱，將施放480秒高空煙火秀，並特別安排接駁公車，首班17時彰化火車站發車、離場22時40分體育場東北門發車，彰化警分局並針對體育館周邊路段進行交通管制。

「耶誕節何處去？來彰化就對了！」彰化縣長王惠美別邀請，白天遊故宮國寶，晚上看歲末晚會，讓大家充實開心的度過耶誕節，歡喜迎新年，邀集老中青三代歌手，來自彰化超級紅人榜歌手周星杰及吳美琳揭開序幕，接下來有民歌手李明德、南方二重唱，多次入圍金曲獎最佳樂團旺福、影歌雙棲女神曾沛慈、百萬王子許富凱，最後由壓軸-五堅情當紅年輕偶像歌手登場。

除了歌手美妙歌聲，更有480秒煙火秀以及好吃的美食攤位，值得白天先前往彰化縣立美術館欣賞由故宮博物院和彰化縣文化局舉辦的「故宮國寶遊彰化2.0」後，吃遍彰化美食，晚上再到彰化縣立體育場聽演唱會。

彰化警分局也將實施彈性交通管制，從24日12時至23時止，管制路段北起彰化市南郭路、東至彰化市寶山路、南沿彰化市師大路、西迄彰化市中興路及建興路，當天汽車停放區位於環場道路停車格及彰化縣立體育館之停車區。機車停放區位於體育場與溜冰場間之便道。環場道路禁止違規停車，警方將加強取締、拖吊。

此外，今年彰化縣唯一的一場跨年晚會將在彰化火車站登場，彰化市公所預定12月31日晚上6點10分起，在彰化火車站前廣場熱鬧登場，表演單位除了社區、學校、民俗技藝與民間團體等輪番上場，分別表演舞蹈、國樂、歌唱與熱舞等，另有多名藝人獻藝，更提供了包括55吋液晶電視、冰箱、洗衣機、自行車等豐富大獎的摸彩品，市長林世賢歡迎鄉親一起來High翻跨年夜，期待新的一年「瑞兔生風慶豐年」。