澳洲中場球員戴夫林在世界盃苦無亮相機會，4場比賽都待在板凳上坐好坐滿，不過他並沒有空手而歸，16強戰更與阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）交換球衣，留下了永生難忘的回憶，而日前戴夫林接受《天空體育》訪問，他表示自己並不知道梅西球衣的下落，因為那件球衣已經被家人鎖在某間銀行裡了。

對陣「袋鼠軍團」澳洲的16強戰，正好是梅西職業生涯第1000場出賽，最終阿根廷也以2比1驚險獲勝，該場貢獻1顆進球的梅西，賽後也獲頒了單場最有價值球員，而此時梅西瞄到拿著球衣的戴夫林，向他點頭致意後便將身上戰袍給脫下，相互擁抱之後便交換了球衣。

回想起這美好的時刻，戴夫林表示自己只是想試試運氣，向梅西提出交換球衣的要求，「他跟我說等等見，但我覺得其他隊友會搶先一步，但我很驚訝沒有人去跟他要球衣。」戴夫林提到，梅西可能不知道自己是誰，卻願意把球衣交給他，讓他感到十分感動。

「我不知道它是否會被掛在他家牆上，或是可能丟在哪間休息室的地上，但我並不在乎，因為梅西已經表現出尊重。」戴夫林也表示已經把梅西球衣交給家人存在銀行，透露自己當時並不曉得該場是梅西生涯的第1000場出賽。而這件球衣在梅西奪冠之後，價值肯定會再上揚，的確就如同寶物般需要好好珍藏。