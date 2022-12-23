台東縣政府表示，現職公教人員今年度年終工作獎金預計在明年1月12日發放。薪資示意圖。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今天表示，退休公教人員明年1月份月退休金（月撫慰金）預訂於明年1月3日前發放，在職公教人員1月份薪津預訂於1月5日前發放，現職公教人員今年的年終工作獎金預計在明年1月12日發放。

財政及經濟發展處表示，依據公務人員退休相關法規規定，公教人員月退休金月（撫慰金），自107年度改為按月發給，以劃帳方式辦理者，明年1月退休金將於1月3日前發放。另因應新年度開帳作業需要，及配合金融機構劃帳發薪流程，機關學校在職公教人員明年1月份薪津預訂於1月5日前發放。現職公教人員年終獎金發放時間依行政院訂頒規定，將在明年1月12日發放完成。

財經處指出，每年年初所需經費需求最為龐大，包括年度結束前支出的一般性經費、以前年度保留款支付、公教人員薪津、月退休金、年終獎金等，縣府將會依循往例，先向中央調借資金支應或以銀行貸款應急，務必確保各項費款支付無虞及薪津、月退休金如期發放。