雲林地檢署追查暴力犯罪集團介入雲林縣麥寮鄉代表會主席選舉，由檢察官成立專案小組，發現該犯罪組織脅迫麥寮鄉多名鄉民代表，支持其首腦陳嫌競選代表會主席，並恐嚇毆打殯葬業者，專案小組拘提15人到案，訊後檢察官認為首腦陳嫌、核心成員張嫌、林嫌及陳嫌犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。

雲林地檢署23日表示，犯罪組織首腦陳嫌（男、74年次）為了競選麥寮鄉民代表及代表會主席，竟藉由籌組競選團隊的形式，招攬成員組成暴力犯罪集團，以強暴、脅迫等不法手段危害社會治安及妨害他人競選，檢察官段可芳因此於本月21、22日率專案小組，搜索並拘提陳嫌及組織成員共15人到案。

經檢察官訊問後，認為首腦陳嫌與組織成員張嫌（男、77年次）、林嫌（男、84年次」及陳嫌（男、85年次）均涉犯組織犯罪、槍砲、妨害自由、妨害投票等罪嫌重大，有羈押原因及必要，且行為危害社會治安甚鉅，有反覆實施暴力犯罪行為之虞，向法院聲請羈押，其餘組織成員分別以5萬至50萬元具保候傳。

地檢署指出，上個月25日凌晨在虎尾鎮某會館發生聚眾砍人案件的陳嫌、鍾嫌、蒙嫌及馬嫌，即為此暴力犯罪集團成員，經檢察官向法院聲請羈押獲准後，立即成立專案小組積極溯源追查，進一步發現該犯罪組織恐嚇毆打殯葬業者、脅迫麥寮鄉多名鄉民代表等犯行。

地檢署強調，雲林檢、警、調於選後緊盯議會議長及代表會主席選舉，對犯罪組織破壞社會治安零容忍，更無法容許黑道介入選舉，將全力依法執行公權力，呼籲不法之徒切莫任意滋事妨害社會安寧，或企圖以暴力影響選舉，違法者必從嚴究辦，以維護法治社會秩序。