核三除役、台積電進駐高雄，電不夠用！台電今天送審「大林發電廠燃氣機組更新改建計畫」，擬增2部總裝置容量140萬瓩的燃氣複循環機組，雖然有環團質疑開發必要性，但仍順利通過環評專案小組初審，建議修正後通過。

開發單位表示，南部用電需求持續成長，預估2027年南部夜間負載達1281萬瓩，再考量南科用電再增加151萬瓩、高雄市政建設及產業用電再增加88萬瓩，在企業南駐情況下，南部需求恐超過預期，預估2027年南部夜間發電容量合理應備有1473萬瓩，雖已規劃新增豐德、興達(氣)，但考量大林、核三、興達(煤)相繼除役，裝置容量約1276萬瓩，尚不足197萬瓩，因此增加140萬瓩，有助於南部供電穩定。

開發單位說，政府淨零排放目標規劃再生能源為未來供電主力，占整體發電量60％至70％，並配合其他電源確保供電穩定，且考量再生能源間歇性，新建機組具有快速起停、快速升降載的特性，可提升調度彈性、強化電網韌性、確保供電穩定，而依政府增氣減煤政策，新建燃氣機組上線後，既有機組有更大降載空間；且因新機組效率及環保設備皆較既有機組優越，空污排放、碳排放較低，利於推動減排減碳。

地球公民基金會地球公民基金會環境與能源部主任蔡卉荀質疑，台電過度評估需求增加，而本案開發後恐怕會進一步增加碳排，且南電北送會持續、氣源來源不明，建議應下修開發規模。

但專案小組要求開發單位應補充說明配合高雄市政府2030年及2050年減碳目標相關規劃內容，並評估納入CCS或CCUS或採用混氫／混氨等相關規劃後，修正後通過。