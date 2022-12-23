護樹團體台灣樹人會等環保團體今指控，新北市土城「沛陂段385地號」公有地、三民路數十棵大樹被不當移植，幾乎砍頭。對此，土地主管機關新北市水利局回應，後續將依財產管理規定追償損失；景觀處回應，已依程序請行為人說明，若違反新北市樹木保護自治條例，將處3000元至5萬元不等罰鍰。（台灣樹人會提供）

護樹團體台灣樹人會等環保團體今前往中央路四段與三民路口、土城工業區周邊抗議，指控土城「沛陂段385地號」公有地、三民路數十棵大樹被不當移植，幾乎砍頭，質疑是「假移植真砍樹」，呼籲市府嚴加懲處。對此，土地主管機關新北市水利局回應，後續將依財產管理規定追償損失；景觀處回應，已依程序請行為人說明，若違反新北市樹木保護自治條例，將處3000元至5萬元不等罰鍰。

護樹團體台灣樹人會、新北市看守土城愛綠協會等單位今聚集抗議，環團指控，土城「沛陂段385地號」是新北市水利局權管的乙種工業區公有地，但周邊建案的施工包商卻在今年11月至12月間不當移植中央路四段往南三民路沿途的數十棵樹木。

護樹團體指控，包商大量修砍數十棵樹木，並將大量遭砍斷的樹幹用帆布掩蓋，企圖毀屍滅跡，偷偷運走，依據景觀處公文規定，行道樹若離地高度1.3公尺、樹幹直徑60公分以上者，應以原地保留為原則，若有遷植需求，以基地內遷植為優先，並依新北市樹木保護自治條例提送遷植計畫，核准後才能為之。

護樹團體表示，除了樹木被斷頭修剪，三民路的楓香樹也未依法令規定，將留下較大的土球妥善包裹，妨害樹木生存，明顯已違反《新北市政府樹木維護修剪作業方式及技術要領》、《樹木移植作業方式及技術要領》，呼籲景觀處依法開罰，並監督工程單位依照轄內法令、移植計畫處理，另外施工包商修剪方式違反法令，也應該撤除其修剪證照。

對此，水利局表示，國泰人壽保險公司為「土城區沛陂段390地號等8筆土地廠房新建工程」規畫認養本案土地作為景觀綠地步道，市府尚未同意認養計畫前，工程包商即未經同意且未告知下修剪樹木，將依財產管理規定追償損失。

景觀處回應，土城區公所11月18日已邀集水利局、國泰人壽及景觀處現勘，對達到新北市樹木保護自治條例規範的樹木依條例辦理，另請土地權管單位經濟部工業局、水利局，要求施工單位依市府規定作業，若不合相關規定將依約求償裁罰。

景觀處補充，針對包商未經核准移除楓香樹部分，已請行為人到局處說明，若違反新北市樹木保護自治條例，將處3000元至5萬元不等罰鍰。