目前本土疫情以BA.5為主流，但今年9月到11月國內尚未採購BA.5雙價次世代疫苗，約有180萬人選擇先打BA.1雙價次世代疫苗，該如何防範下一波BA.5疫情？其實ACIP早在10月會議中就通過，曾接種BA.1疫苗的民眾，只要間隔3個月（84天），即可評估自身風險，接續接種BA.5疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今年10月27日開會決議，若已追加接種BA.1雙價疫苗的民眾，可依自身風險評估於追加劑接種間隔至少3個月（12周、84天）後選擇再接種1劑BA.5疫苗。

莫德納BA.1疫苗自今年9月24日開打，目前累計接種179.9萬人次。明天（24）正好是開打後滿3個月，換言之，全台有將近180萬人可陸續接種BA.5疫苗。

近期國內疫情再度出現升溫趨勢，指揮中心呼籲民眾盡速施打次世代疫苗，由於BA.5為國內主流變異株，應以BA.5雙價疫苗為優先選項。莊人祥補充說明，國內BA.1疫苗累計接種179.9萬劑，尚餘92萬劑；BA.5疫苗累計接種75.6萬劑，尚有221.6萬劑。

指揮中心統計，昨天（22）接種4萬4274劑次世代疫苗，莫德納次世代疫苗就佔了3萬6539劑；目前國內疫苗涵蓋率第一劑94％，第二劑88.8％、第一次追加劑75％、第二次追加劑18.9％。