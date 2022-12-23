台南市政府經發局長陳凱凌涉貪被羈押禁見，法官裁押的理由，主要是他在七股工業區開發計畫案中，坦承收取廠商現金及喝花酒、接受性招待，被認定涉犯貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物罪、公務員假借職務上之機會犯詐欺得利罪等嫌疑重大。據查，目前專案小組掌握的具體事證，仍以七股工業區開發工程案為主；至於陳凱凌另被檢舉涉及的多起案件，仍持續偵辦中。

專案小組調查，黃姓廠商因有意參與七股工業區開發計畫相關工程，循線找上陳凱凌幫忙。期間陳凱凌收受廠商提供的現金答應協助，但最後因對方不符資格無法承攬工程告吹，進而導致東窗事發。

檢調人員前天搜索陳凱凌的住處時，搜到1只牛皮紙袋內有現金10萬及名片1張，據查該名片即是黃姓廠商。

目前專案小組掌握到陳凱凌帳戶內異常的現金流大約200、300萬元，他雖坦承收取現金及喝花酒、接受性招待，但明確受賄金額仍待進一步釐清。

另外，針對購屋資金一事，陳凱凌雖否認不法，但因此檢調掌握建設公司提供的購屋付款等相關資料，加上陳與其妻所證內容前後不一，互有出入，法官也不採信，認定他涉犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪嫌疑重大。

至於經發局辦理的「台南市綠能產業園區申請設置委託技術服務案」，被檢舉有圖利廠商之嫌，對此陳凱凌則否認，法官也認僅有證人單一證述，證據不足。

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