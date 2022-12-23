圓剛(2417)今舉行線上法說會，圓剛資本額15.8億元，該公司三大事業組合，串流科技、個人遠端協作、AI邊緣運算系統。圓剛今年前11月營收為36.8億元，年減16.3%。今年前3季獲利為6367萬元，毛利率為49%，EPS為0.46元。至9月底現金和約當現金為17.6億元，存貨11.8億元。今年營收下滑，主要是受到疫情趨緩，匯率波動及戰爭和景氣降溫等外在環境影響。展望明年，圓剛副總莊善雯表示，遠端協作能見度較佳，產品貼近公司中小會議室應用；其次是AI邊緣運算取代人工的需求升高，nVIDIA新GPU的性價比更高帶動成長；最後是虛擬主播的耕耘，希望是下一個營運的小金雞。明年3大事業群營收占比能達到各3成，降低營運波動度。

今年圓剛3大事業營收占比：串流科技約40~50%，個人遠端協作約20~25%，AI邊緣運算系統占比約30%。莊善雯表示，虛擬直播是圓剛未來很重要的營運項目，包括整體控制台和軟體，例如人物影像由2D升至3D，以及變聲的設計。AI邊緣運算系統今年的成長強勁，有5成是屬於標準品，其餘則有智慧零售、無人商店和智慧交通偵測違規和智慧監控等。

圓剛分析，自媒體為年輕世代(Z世代，泛指1995-2002出生的人群)的日常主流與未來職涯發展重點，從小就習慣網路資訊爆炸與社群媒體，對於自媒體的存在，如空氣般自然且需要，被稱為「數位原住民」（Digital Native）。從高中就開始經營自媒體，對於相關設備的需求也有增長。圓剛表示，Z世代約有4成的可支配所到會投放在自媒體相關支出。

因應新世代的需求，圓剛的新產品和應用包括遊戲和直播串流，擷取卡和擷取盒，控制台和周邊支架，視訊鏡頭。在解決方案方面，圓剛提供:一、消費性應用從遊戲到直播。二、第四代虛擬人物直播串流，屬商務性應用。

圓剛分析遠端協作商務性運用產業趨勢：一、企業與員工持續拉距與疫情前相比，遠端/混合工作員工數會是5-6倍。二、AI科技推動視訊軟硬體設備創新的首要技術，以增強用戶體驗，提供每個人的會議公平性。三、會議室和辦公空間持續投資，從單純的視訊會議轉向完整的解決方案，包括聲音、影像、內容協作的整合。