新北市議會議長、副議長選舉將於25日投票，藍營擬推派現任議長蔣根煌、副議長陳鴻源爭取連任；民進黨新北市議會黨團總召陳啟能、副總召李倩萍則於21日登記代表民進黨角逐議長與副議長，黨團今下午召開會議，決議通過將陳、李送交黨中央提名。新任總召則為鄭宇恩。

新北市議會共有66席，國民黨本屆拿下32席，民進黨28席，民眾黨1席，無黨籍5席，各政黨皆未過半，藍綠若要爭取正副議長，勢必須聯合第三勢力。而無黨聯盟或無黨議員過去多與藍營配合，這次合作機會也大。

陳啟能表示，民進黨團在新北市議會是最大在野黨，本屆有28席當選議員，如沒有推出正、副議長人選很奇怪，至於跟其他跟政黨有無合作機會，我們無法主動出擊，因無黨聯盟跟國民黨團走得比較近，民進黨團只是表態不能缺席這次議長、副議長選舉的態勢，不過，他也強調，如有其他政黨願意跟我們配合，黨團樂觀其成，會非常高興的全盤接受。

鄭宇恩則感謝黨團成員的推舉她擔任總召，強調今年的地方大選民進黨遭受前所未有的挑戰，承擔第一年的總召團結黨內達成「世代合作」更是黨內新生代不可迴避責任，在市政上新北市長侯友宜很可能即將成為「落跑市長」去承擔國民黨2024年的總統大選，而新北市民讓民進黨的席次較上一屆來的更多，代表新北市民期盼民進黨能好好監督侯友宜，讓他好好做滿4年。