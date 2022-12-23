基隆市議員王醒之成功交棒助理陳冠羽，兩人也共同發表6項議會改革聲明，呼籲欲議長候選人發表看法，其中希望議長選舉前先公開「政見發表」，以及市議會不再出現「集體決議放棄總質詢」之荒謬決議等；對此準基隆市長人謝國樑及國民黨議長提名人蔡旺璉共同表示，6大訴求非常有助於提高基隆的政治品質，也樂見基隆的民主政治能夠有新的表現。

王、陳兩人提出6大訴求，包括議長參選人應於第二十屆議長選舉投票前「變更議程」，先公開進行「政見發表」；改善基隆市議會網站，將議事錄等相關資訊透明公開；設立「基隆市議會專案小組設置及處理辦法」明定專案小組人數及設立召集人，專案小組之調查結論、結果，應於期限內提報大會。

另還有成立「預算中心」，針對行政部門之預算、決算、法案、專案提出專業客觀之建議，提供議會審議參考；基隆市議會不再出現「集體決議放棄總質詢」之荒謬決議；以及落實「人民請願案」之機制，並於基隆市議會網站設置「人民請願案專區」，公開說明人民請願機制、法規依據、相關書表及處理進度。

針對於王醒之與陳冠羽議員提出的「6項議會改革訴求」，蔡旺璉指出，去年因疫情的關係將決議總質詢改為書面質詢，遭致各方批評，議會有深切反省，將來不會再有任何簡化執行的動作，要讓議員的質詢權利，徹底落實，發揮監督的責任。

謝國樑則表示，根據自己長期觀察議會的運作模式，對於這種簡化的做法其實並不認同。自己作爲未來的基隆市長及議會的被質詢人，完全不需要議會做縮減或簡化的動作，不論任何理由，都應該讓議會的代議制度，能夠有充分的執行空間。

謝國樑也承諾，未來上任後，將協助議會成立類似的「預算評估機構」，讓基隆市民的預算與納稅錢，可以得到更完善的規劃與建議。同時，議會網站的資訊內容確實有提升進步的空間，未來也將與有關部門進行討論，來協助優化網站的品質內容。

謝國樑與蔡旺璉最後強調，樂見基隆的民主政治能夠有新的表現，期盼未來市府能與議會攜手合作，一起改變基隆，一起讓基隆更好。