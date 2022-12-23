過完聖誕 來跨年 今年跨年新選擇 國家兩廳院藝文廣場 12／31（六）19：00台北祝福～國際跨年音樂會 美聲歌手許景淳＋四百人大合唱團體 古典音樂、民歌陪您跨年。(圖/業者提供)

今年的跨年有新選擇！不用撐到半夜十二點，不用在東區人擠人！歡迎來到國家兩廳院藝文廣場，在輕鬆溫柔的古典及民歌樂曲中，讓美聲歌手許景淳及九個合唱團體組成的四百人大合唱，為您帶來 奇異恩典、我心靈得安寧、青春愛情民歌組曲、台灣民謠組曲、拉德茲基進行曲、賜給我們平安、哈利路亞、You raise me up、歡樂頌 等多首膾炙人口的歌曲，台北的天空演唱者王芷蕾也將從美國獻上給台北的祝福！

疫情、戰爭、通貨膨脹、劇烈天候、社會混亂……，過去這幾年，你過得好嗎？新冠病毒（COVID -19）帶給人們太多意料之外的影響。自 2020 年起，我們一起抗疫了上千個日子，最後還是只能與病毒共存；今年2月開打的烏俄戰爭，打到年底了卻還沒有結束的跡象；氣候變遷、全球通貨膨脹、荷包縮水、生活痛苦指數也跟著飆漲，這些是否都讓你不知所措，心靈愈加沒有平安與盼望？

從巨星雲集的勁歌熱舞、到璀璨奪目的煙火秀，然而隨著喧囂歌舞的落幕，望著絢爛煙火在夜空中消逝，有多少智慧和價值可以存留於生命？有多少信心和盼望可以鼓舞人心？又有多少人可以得到面對新年和未來的力量？今年的跨年，我們可以有新的選擇！台北祝福～國際跨年音樂會，正是我們企盼能為社會注入的一股正面影響力。

台北祝福～國際跨年音樂會由湖光全人關懷慈善基金會、內湖社區大學主辦，台北聖樂推廣協會協辦，GOOD TV、基督教今日報媒體贊助。邀請美聲歌手許景淳與內湖社區大學合唱團、台北聖台北聖樂團、音契青少兒童合唱團、廣青合唱團、宇宙光愛心合唱團、湖光兒童合唱團、湖光教會詩班、浸信會懷恩堂詩班、靈糧堂豐收聖樂團、豐收聖樂管弦樂團等團體組成四百人大合唱共同演出。讓我們用音樂細數世上的美好，用歌聲唱出心靈的渴求，用旋律傳播愛與盼望，用不一樣的跨年行動，攜手邁入 2023 年。

我們期待「台北祝福～國際跨年音樂會」的新嘗試，可以成為世界各地華人新年的祝福，我們期許在每年跨年夜，以古典音樂、文藝及藝術歌曲的形式，迎接新一年的到來，能猶如維也納跨年音樂會般成為台北、台灣、華人世界以至國際的跨年活動盛事。

本活免費入場，12月31日當天下午14:00在國家兩廳院藝文廣場也將有公益慈善團體及文創手作攤位園遊會，邀請包括財團法人愛心第二春文教基金會、台北市失親兒福利基金會等共襄盛舉，喚起參與民眾及社會大眾對社會及弱勢族群的關懷。

國際跨年音樂會演出曲目。(圖/業者提供)