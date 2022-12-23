統一超（2912）看準團購商機，宣布下周一（26）起推出「全民共享」新服務，主打一人下單、百人共享團購優惠，讓人人都可以輕鬆開團當團長，首波強打現煮咖啡、便當燴飯、烘焙麵包等3大類商品。

統一超主管表示，團購經濟蓬勃發展，據統計，粗估國內團購市場一年市場規模高達1,800億元，統一超積極抓住團購商機，近年陸續在門市推出預購、團購服務；去年更在旗下OPEN POINT APP自創智能團購平台「i划算」，由門市店長化身團長，消費者可即時掌握最新團購資訊，限定優惠不漏接，累積服務近300萬人次。

看準團爸團媽商機龐大，統一超決定進一步深耕，推出全新的「全民共享」服務，標榜一人下單、百人共享團購優惠，讓每位民眾都可以輕鬆開團當團長。

只要隨時隨地打開統一超的OPEN POINT APP，選購團購商品，輸入共享人的手機號碼，即可開啟服務，最高可與99人共享，首波精選現煮咖啡、便當燴飯、烘焙麵包3大類商品，推出7大團購組合，最低下殺67折起。

至於團購分帳，也可使用OPEN POINT APP內建的轉帳功能，有免手續費的icash Pay、零錢包。等於透過統一超的APP，即可一次搞定下單、分貨、分帳等團購3大流程，希望創造更方便的團購消費體驗。

在此之前，全家今年10月也推出類似的「家庭訂閱共享」方案，效法Netflix，標榜1人訂閱可4人雲端同享。全家希望延續大受歡迎的「隨買跨店取」、「訂閱制」服務，從個人需求延伸至家庭需求，鎖定牛奶、麵包、養樂多等家庭日常購買重覆性高的商品。會員訂閱商品後，可設定3位欲共享親友的手機號碼，完成後，例如媽媽買牛奶，可以轉贈給小朋友去領取；丈夫買咖啡，也可轉贈給太太等。

不論統一超的「全民共享」，或全家的「家庭訂閱共享」，背後原理都是由一人一次大量下單，以爭取最大優惠，再分給多人共享，讓大家都可以同享優惠。兩項服務的原理相通。