英國金融時報報導，知情人士透露，全球晶圓代工龍頭台積電正與主要供應商，進一步商談在德國德勒斯登（Dresden）興建首座歐洲工廠，此舉有助於滿足歐洲車廠晶片需求，預料台積電將盡快做出決定。順利的話，這座歐洲廠可望於2024年動工，並投入22奈米和28奈米晶片製程，其製程技術與日本廠不謀而合。

對此，台積電回應尚未就在歐洲建廠做出決定，但不排除任何可能。

報導指出，台積電明年初將派出一個高階主管團隊前往德國，討論當地政府對未來這座工廠的支援程度，以及在地供應鏈滿足其需求的能力。此行將是台積電6個月內第二度組團考察。

知情人士表示，預計台積電很快會做出決定是否投資數十億美元蓋廠，一利順利的話，德勒斯登廠可望於2024年開始動工，並聚焦22奈米和28奈米製程晶片製造，其製程技術與台積電日本熊本廠類似。

據了解，台積電與多家材料和設備供應商的談判焦點是，這些供應商能否進行投資，以支援德勒斯登廠。因為晶片製造過程相當複雜，包括微影、蝕刻等 50 多種設備和化學品和工業氣體等，以及超過2千種相關材料。

一家關鍵材料供應商表示，「我們會全力支持客戶，不會讓他們孤軍作戰。」並補充，這將需要政府支援。

去年客戶要求台積電考慮赴歐洲設廠，但因俄烏戰爭爆發，而停止初步評估。如今歐洲車廠對當地製造晶片的需求不斷增加，才讓台積電重新考慮蓋廠。