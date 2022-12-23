32歲「大陸第一美胸」徐冬冬2018年和47歲男星尹子維分手，最近男方上演絕地大反攻，狂在微博發20多條文求復合，徐冬冬表示已經取消關注對方，懶理前男友溫情攻勢。昨(22日)冬至，徐冬冬曬出自己過去包餃子的照片，黃色上衣完全遮不住她呼之欲出的好身材，35E上圍加小蠻腰相當吸睛。

徐冬冬近年被封為「網大（網路大電影）一姐」，近年由於疫情，網路電影的觀看數增加，其中她演出的《狄仁杰之奪命天眼》及《大嫂》，票房分別是3252萬人民幣（約1.4億台幣）、3000萬人民幣（約1.3億台幣），人氣可說水漲船高，2018年她大方認戀尹子維，讚男友個性善良，因為怕她粉絲跑光不敢公開戀情，直到兩人被拍到牽手，才順勢認戀，未料兩人隔年就分手，但強調仍是好友，沒有交惡。

徐冬冬曬包餃子舊照。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

尹子維近來狂在微博發文坦言想徐冬冬，也想追回對方，徐冬冬則表示兩人價值觀不同，有溝通問題，對婚姻看法不同是分手主因，「關於我們之前是他不太想結婚。當他想結婚時我已經確定不想結婚」。尹子維則強調自己並不是騷擾，而是想要守護對方，「祝願天下所有勇敢表達自己愛情的人終成眷屬！結果不重要，心意重要，表達重要。以前的不太會表達！錯過！」今早更發文分享從沒跟徐冬冬好好吃頓早餐、在大街上牽手，引來粉絲回應：「以前你們談的時候，看機場圖片你都是一個人撲克臉的走著，她就笑瞇瞇的跟著」。

尹子維狂發文透露想念前女友。（圖／翻攝自尹子維Terence微博）

而徐冬冬表示無意復合後，昨逢冬至，身為北方人的她曬出包餃子習俗照片，寫下：「今年要留長髮，祝大家冬至快樂（幾年前的照片了）」，可見照片中她女人味十足，凹凸有致的身材引來討論，網友紛紛說：「想吃冬姐親手包的冬餃」、「昂首可以，請不要挺胸」、「哇塞真漂亮」、「冬至快樂，長髮好看」。