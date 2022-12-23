桃園市20多歲王姓女子6年前獨自撫養1歲女兒，卻2度出遊3天沒回家，2016年11月20日返家時發現女兒死亡，遭檢方依遺棄致死罪起訴。23日首度開庭，王女坦承犯案，但強調自己自首，請法院考量她成長過程、婚姻不睦減刑。

27歲的王女2015年10月和彭姓男子生下女嬰，不過11月彭男就入監服刑，2017年2人離婚，王女獨自照顧女兒。卻涉嫌在2016年10月、11月出遊3日，將女兒放在家中無人照顧。其中11月20日返家時，發現女兒死亡也未通報，一直到2017年王女簽下拒絕疫苗接種聲明，衛生所家訪發現不對，警方追查才發現女兒已經死亡，遭桃園地檢署起訴。

王女稱一直都有照顧女兒，女兒也很安靜，但是出生時女兒個頭就較小。帶女兒去飲料店上班時，母親、飲料店老闆也覺得女兒發展較為遲緩。她也說，女兒住院是因為腦部放電不正常，腎功能不佳，醫院認為要觀察。才在加護病房，後來雖然有轉到普通病房，但因為自己要上班，有請人照顧，不知道出院時醫師叮囑哪些注意事項。而且原本有打疫苗，後來拒絕打是因為女兒已經死了，自己不知道該怎麼辦，才會拒絕。

王女及辯護人說，對於檢方起訴不爭執，但自己是自首，悲劇也是自己成長過程的經歷及婚姻不睦才發生，希望法院審酌減輕其刑。此外也因來不及準備事證，請求給予時間證據調查，再開一次準備程序庭，因法官希望速審速結，討論後諭知2月10日再開準備庭。