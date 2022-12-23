準台北市長蔣萬安今公布就職前最後一波小內閣名單，立委林奕華將出任副市長，並表明明年2月才會辭去立委，因任期不到1年，該選區台北市大安區立委依規不用補選，民進黨台北市議員簡舒培批，國民黨此舉完全無視民意，就是一個自私的黨，準台北市議員洪婉臻更表示，這就是利益分贓，傷害到的是人民。

簡舒培說，國民黨因為年底大選大勝，所以覺得民意都站在他們這邊，就覺得可以無視民意，踐踏民意，但這個決定完全沒有考量到市民，也沒考量到大安區居民的權益，只充滿黨的算計跟政治考量，所以國民黨就是算計黨、自私黨。

簡舒培表示，原本副市長25日要跟著市長一起就職，服務市政，如今卻要空缺一個月，而到了2月1日，大安區立委也沒辦法補選，屆時當各個選區都有立委服務時，大安區的居民卻會長達一年沒有立委服務。她認為，國民黨是因為黨內擺不平才會算計，如果現在補選，國民黨內部協調不出到底是誰要出來選大安區立委，才與其讓林奕華晚一個月就職，也讓大安區一年沒有立委，這非常自私。

洪婉臻指出，林奕華當副市長，就是在「犧牲小市民，成全蔣大市長」，林奕華講好聽一點是「讓工作告一段落」，講實話就是寧可讓大安區市民沒有立委，也要擋住補選，不給其他黨、其他人來服務市民。

洪婉臻說，蔣萬安還沒就任市長就用盡心機，跟林奕華狼狽為奸為了成就國民黨，犧牲台北市民權益，就任台北市長後，又怎麼期待會把市民福祉放在黨的利益前面，國民黨選前信誓旦旦，選後卻開始利益分贓，傷害的是人民，造福的卻是國民黨還有蔣萬安而已。