一名女網友分享，冬至當天想跟男友壞壞，一早便採用特殊方式把對方叫起來，怎料男友卻沒有感到驚喜，反而以「冬至不宜行房」為由拒絕她，讓她當下超錯愕，也很好奇大家是否都會遵守，引起網友討論。

一名女網友在Dcard上發文說，21日晚上想跟男友壞壞的時候，對方卻以晚餐吃太多、肚子不舒服為理由婉拒，但也承諾她明天會補償，而她想著男友身體不適，也就沒有勉強，因此兩人就這樣蓋棉被、純睡覺了。

女網友表示，22日起床的時候，她想著昨晚沒有壞壞，便想用「特別的方式」來叫醒男友，怎料男友非但沒有獸性大發，反而一本正經地告訴原PO「今天是冬至，不宜行房、容易體虛！」甚至還從網路找來相關習俗給她看，讓她超錯愕，只好求助廣大的網友說，冬至行房真的會傷身嗎？還是只是迷信啊？

貼文引起網友討論，「迷信而已！今天還是很多人打炮的，我就是」、「大學生受過教育還是跟老阿公老阿嬤一樣」、「別迷信，天氣那麼冷就是要靠雙人運動溫暖起來啊」、「男友會不會只是冷到不想動？」

後來，原PO也更新貼文表示，當天下午她實在受不了了，便主動向男友提起了這件事情，怎料，男友聽了以後卻哈哈大笑，告訴她一切都只是開玩笑而已，沒想到她這麼認真。他們回家以後也快樂滾床單了，目前她已經充電完畢囉！

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