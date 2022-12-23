日本美女主播平井理央，以模特兒及演員身分出道，接著轉換跑道成為知名主播，日前傳出老公出軌偷吃有「最強美胸」封號的女星熊田曜子，未料民事訴訟還在進行，竟傳出她宣布斬斷10年婚姻的消息，引發各界嘩然。

日本寫真女星熊田曜子，傳出遭結婚9年的丈夫家暴訴請離婚，沒想到卻被丈夫反控在她的包包發現「男性精液」，「物主」身分是知名製作人蜜谷浩彌，雙方因此鬧上法庭，而蜜谷浩彌的老婆就是主播平井理央，據悉，平井理央原本打算力挺丈夫到底，不過由於心情受到影響，導致夫妻倆爭吵不斷，甚至傳出「兩人分居」的消息，對此，平井理央的經紀公司澄清並非事實，駁斥不實傳聞。

熊田曜子被丈夫反控在包包發現「男性精液」，雙方因此鬧上法庭。(kumadayoko IG)

蜜谷浩彌與熊田曜子的官司目前仍在進行中，上個月召開民事訴訟時，平井理央雖一如往常現身電視台工作，但看的出來情緒十分緊繃，豈知，她稍早無預警發出聲明，正式宣告與蜜谷浩彌10年婚姻畫下句點，並感謝各界這段時間的關切，未來重心將會放在工作上，對於這段婚姻似乎已經不再留戀。