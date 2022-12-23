85歲楊奶奶近2年出現記憶力、方向感變差和生活無法自理等情形，除影響楊奶奶情緒外，楊奶奶排斥社交及失眠的症狀愈來愈嚴重，診斷為輕度失智症，透過藥物、營養治療，再搭配芳香療法，讓楊奶奶睡眠及情緒皆有改善，可以簡單自我照顧，也願意外出找朋友。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱表示，失智症是種需要多方配合治療的疾病，除藥物外，可搭配飲食、營養醫學、運動、社交、復健、輔助療法等減緩腦部退化的進程、改善生活品質；失智症的藥物作用是延緩退化，但每個人對於藥物的效果不盡相同，另，失智症患者常合併精神情緒障礙。

陳惠萱說，芳香療法在日本、歐美等國家是發展多年的輔助療法，也有研究支持芳香療法可達到舒壓、放鬆的作用，有機會減少失智症患者的激動行為、改善認知、睡眠及情緒、促進動機，也可以讓病患不用多重用藥或降低藥物的副作用；楊奶奶使用後也表示心情會比較好，每次回診都會主動想嘗試不同的精油。

陳惠萱指出，研究顯示嗅覺能影響人的認知與情緒，藉由精油的氣味分子經吸入後到達嗅球，作用在邊緣系統，也能經皮膚吸收等方式使用；邊緣系統是大腦中的情緒中樞，精油藉由作用於邊緣系統、平衡荷爾蒙、調節神經傳導物等方式，調節情緒、改善記憶、舒緩壓力及失眠等，也作用於不同的生理系統，幫助調養身體的其他問題。

陳惠萱醫師提醒，每個患者的情況不同，每個精油的作用也不同，不是人人皆能用固定的配方，建議有相關症狀的病人還是要先就醫評估，配合藥物治療等醫療，想配合輔助療法的病人可再諮詢相關醫師。