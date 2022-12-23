新北市玩具銀行和板橋在地藝術家ANO合作，利用各式各樣的回收玩具創作出6公尺高的小木偶皮諾丘聖誕樹，在捷運台北市政府站3號出口展出，黃色水桶變成小木偶的長鼻子，玩具車輪胎成了眼睛，鞋子則是兩台紅色車湊成，展期至明年1月1日。

新北市玩具銀行主任張維庭表示，玩具銀行一年回收30公噸，經由清潔分類整理後，再分送給各社福組織和偏區據點，約可提供3萬件的二手玩具。雖有玩具醫生協助修復，但估計仍有2成嚴重缺損的玩具難以再被利用。

藝人黃子佼及策展人張為雲曾帶著多位藝術家到玩具銀行物流中心參訪，一位板橋在地藝術家有「台灣塗鴉教父」之稱的ANO蕭閔釗看到這些五顏六色的玩具相當有感，希望透過創作讓廢棄玩具重新活起來。

ANO蕭閔釗將廢棄玩具變身為裝置藝術，創作了獅子王和日本鳥居等，今年更與TOYOTA和泰汽車合作，歷經3個月，創作出6公尺高的小木偶聖誕樹，在捷運出口與路過的大小朋友一起享受歡樂耶誕氣氛。

小木偶聖誕樹的下方有一個按扭，按下去聖誕樹會有燈光閃亮，當燈光停留在頂端的星星，小木偶胸口的愛心會緩緩推出，還會發出聲光效果，讓路過的行人充滿驚喜。

小木偶聖誕樹位於捷運市政府站3號出口旁，將展至112年1月1日，歡迎大小朋友搭捷運來喚醒沉睡的小木偶，與小木偶一起歡度耶誕節。更多的創作花絮，可上台灣玩具圖書館或新北市玩具銀行臉書粉專瀏覽。