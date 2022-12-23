信義鄉新鄉村希娜巴嵐國小的學童以布農族「報戰功」，為開幕及廠慶揭開序幕。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

林明溱很開心能親眼見證半山夢工廠正式啟用，祝福各行業業績蒸蒸日上。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

半山夢工廠吸引超過300種嚴選品牌進駐，即日起至元月2日推滿額抽獎活動。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣「半山夢工廠」23日盛大開幕，同步舉行樹德企業50周年慶，經濟部長王美花、南投縣長林明溱、南投新科縣長許淑華等人共襄盛舉，今、明兩天將舉行南島音樂和舞蹈饗宴歡慶。樹德董事長、夢工廠創辦人吳宜叡說，未來將與地方其他觀光工廠、園區攜手串連合作，創造經濟規模。

樹德企業籌備10年、斥資30億元在南崗工業區打造「半山夢工廠」，觀光工廠佔地千坪、樓高8層，館內「生命樹環樹步道」已經是網美打卡熱點，賣場有60家台灣優質團隊、超過300種嚴選品牌進駐，即日起至元月2日，全館消費滿2000元就能抽獎。

「半山夢工廠」開幕式，由南投縣信義鄉新鄉村希娜巴嵐國小的孩子以布農族「報戰功」揭開序幕，並邀請阿美族女歌手Putad、排灣族女歌手戴曉君等人演出，帶來南島音樂饗宴。

林明溱說，他縣長任期最後1天上班日，親眼見證半山夢工廠正式啟用，讓更多人到南投觀光，促進南投的經濟繁榮，他很高興，祝福各行業業績蒸蒸日上，民眾生活愈來愈幸福。

許淑華稱讚樹德企業非常用心，半山夢工廠不僅成為台灣具代表性的綠建築，試營運時大批遊客朝聖，未演先轟動，樹立南投新地標。將效法樹德推廣在地文化及綠能永續精神，未來她在施政上，將環保及永續觀念帶入南投的各個生活層次。

吳宜叡表示，夢工廠不只好玩、好逛、好買，更能在廠內30處角落欣賞到裝置藝術，感受企業對收納的熱情與貢獻，樹德2020年遷廠南投，也為地方帶來超過500個就業機會，盼未來與其他觀光工廠、園區攜手合作，為南投觀光產業創造經濟規模。