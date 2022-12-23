台中市一名20歲陳姓男子取得線上博弈網站的代理經營權限後，引誘豐原地區青少年加入，以信用板「免現金」就能下注為誘因，讓數名想一夜致富的青少年欠下5到10萬不等的債務，還遭到暴力討債，警方循線追查後查獲5名嫌犯，訊後依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及賭博等案移送台中地檢署偵辦。

刑事局電信偵查大隊今年8月間獲知陳姓主嫌涉嫌代理線上博奕網站的經營權限，找來彭男、潘男、郭男及廖姓少年，引誘不特定青少年加入網站會員後，以「信用板」無需現金即可下注方式賭博，造成無知青少年短時間內賭輸並欠下5至10萬元不等金額。

陳男等人引誘青少年加入線上博弈，若無力償還，便暴力討債，還製作手板騷擾被害人。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

刑事局電信偵查大隊表示，因被害人無力償還，陳男等人就會逼迫簽立本票，並以本票威脅青少年家屬，其中一名賭客因曾以瑪莎拉蒂代步，陳男等人製作手板寫上「有錢開瑪莎拉蒂沒錢還錢」並貼上被害人照片，到該被害人家中、工作場所舉牌，以此催債。

陳男等人引誘青少年加入線上博弈，若無力償還，便暴力討債。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

警方指出，目前已查知5名被害人，其中有3名行為時為未成年，專案小組拘提陳嫌等5人到案，查扣現金20萬3700元、手機8支、銀行提款卡、本票、借款契約書一批等證物，訊後依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及賭博等案移送台中地檢署偵辦。