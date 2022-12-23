為協助身心障礙畢業生順利從學校銜接到職場，富邦金(2881)旗下台北富邦銀行在臺北市教育局指導下，與臺北市立松山家商合作進行「身心障礙學生金融培力計畫」，不僅為特教生規劃適才適性的金融職能培訓課程，更率金融業之先，遴選四間分行設為「羽翼分行」，由特教生擔任櫃檯實習行員，為客戶提供簡易金融服務，成為全台第一間「職場共融分行」，透過產官學通力合作，開啟身心障礙學生就業轉銜的新模式。

北富銀行銷長吳薏菱說明，這項計畫之所以叫做「羽翼分行」，是因為北富銀相信許多孩子並不是做不到，只是需要更容易消化的訓練方式和多一點的適應時間。如果大眾願意用羽翼呵護他們，並幫助他們長出能夠飛翔的翅膀，這些學生將有機會在更寬廣的職場天空翱翔。

目前北富銀在松南、永吉、東門、基隆路四間分行均已設置「羽翼分行」專櫃，同學每周三和周四都會到分行為來行客戶進行存款、提款、轉帳、匯款及更換存摺等簡易型金融服務，民眾有需要時不妨到這四間分行，給同學們更多服務機會。

北富銀今天頒贈結業證書給通過培訓及考核的八位學員，表彰學員們的努力和成長，並祝福他們後續進入分行正式擔任櫃檯實習行員時，能有更豐碩的收穫及優異表現。同時，台北市教育局及松山家商也分別致贈感謝狀及學生畫作予北富銀，對北富銀促進社會共融的正向作為表示肯定。

臺北市政府教育局副局長鄧進權表示，台北富邦銀行「羽翼分行」金融培訓計畫對特教班同學來說是一項有難度的新嘗試，曾有學生反饋，由於銀行櫃檯作業程序繁複，操作準確性會直接影響到顧客權益，在培訓剛開始時曾受到許多挫折、無法適應，甚至回家躲起來偷哭，然而在學校及職場友善的支持下，這些學生都願意接受挑戰、堅持到底。日後教育局也會持續拓展跨局處轉銜合作機制，豐富學生職業探索與就業媒合機會，以讓學生更適性發展。

松山家商校長張瑞賓亦表示，由於學校合作多年之實習職場多偏向步驟簡易、重複性高、勞動服務之職務，而專業技能班學生實習目標除職業態度之培養外，更期待能在專業能力上訓練與提升，因此要能覓得友善、包容及支持之職場更是困難。然而，台北富邦銀行與學校合作之「羽翼分行」金融培訓計畫，除能讓學生透過高櫃檯事務人員培訓之實習經驗，增進工作技能，培養自信外，更進一步促進學生對未來職涯選擇開拓更高、更寬廣的視野。