美中科技戰持續升溫，加上全球宏觀經濟逆風，多數科技廠商對於明年景氣都釋出保守訊息，宏達電(2498)董事長王雪紅今卻釋出樂觀看法，她認為，宏達電屬於科技領域，且VR可說是業界中最好的，故科技戰對宏達電沒有甚麼影響，也看好VR會持續朝向兆元產業發展。

王雪紅今偕同夫婿陳文琦出席威盛(2388)耶誕平安夜活動，被問及明年景氣看法，她表示，宏達電VR屬於科技領域，東西可說是全產業中最好的，更是大家模仿的對象，故科技戰對宏達電沒有什麼影響。

王雪紅也進一步表示，她對於VR領域持續看好，科技進展非常快速，如以VR產業來看，外資預期將發展成為兆元產業，因此未來仍會持續擴大。

王雪紅最後也談到，感謝員工支持以及政府的努力，走過疫情這段艱難的時間，希望明年在疫情稍微過去後，經濟、科技能夠蓬勃發展。

VR/AR被視為通往元宇宙的重要敲門磚，根據TrendForce數據有指出，2021年全球虛擬實境(VR)應用內容市場規模達21.6億美元，但預計到2025將達83.1億美元，年複合成長率為40%。