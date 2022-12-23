屏東十大伴手禮板橋巡迴展，一站購足年節禮品。(屏縣府提供)

屏東十大伴手禮巡迴展上周於環球購物中心中和店圓滿落幕，第2站來到環球購物中心板橋車站，23日至25日為期三天，以快閃店方式將屏東物產直送百貨供北部民眾選購，現場不僅販售屏東在地人氣美食、文創好物，24日更邀請金曲歌王許富凱擔任一日店長，推薦在地優質伴手禮，與粉絲一同慶祝聖誕節。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，屏東十大伴手禮巡迴展第一站上週在環球購物中心中和店舉辦，許多產品第一天即銷售一空，買氣相當熱絡，食品及飾品類商品特別受到婆媽喜愛，北漂遊子看到來自屏東的伴手禮也覺得特別親切與感動。

屏縣府建議，今年春節特別早，可以提前準備年貨或挑選年節禮盒，喜愛屏東美食或想購買年節伴手禮的民眾，絕對不能錯過北部最後一場展售會。

縣府特地於12月24日安排一日店長活動，邀請金曲歌王許富凱擔任最強推銷員，當天下午3時起於屏東伴手禮櫃位消費滿額600元，可獲得與許富凱合照機會，數量限10名，拍照時間預計為下午4點30分，想目睹歌王風采、近距離接觸的粉絲朋友，趕快手刀買起來。

此次屏東縣政府與環球購物中心合作，共同推廣今年獲選的十大伴手禮，為讓北部民眾不必舟車勞頓就可輕鬆購買屏東好物，帶來嚴選優質產品，推出具有在地味伴手禮，有「六堆釀興業有限公司」二峰圳金桂醬油禮盒、「村長的水果」洋蔥脆片、「巴榮隆農場」蜂蜜米餅心意禮盒、「長安製麵」陽光掛麵、「御巧可可巧克力坊」綜合堅果髒髒豆、「潮州牛肉福」牛雜湯、「復興肉酥」牛肉乾、「黎記冰糖醬鴨」眷村回味套組、「金豆油食品行」香檬醬油桂花禮盒、「芙玉寶生技股分有限公司」美膚植萃皂、「OakCherry」鑲花工藝杯墊、「保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社」香檬原汁、「佳冬鄉農會」透紅佳人蓮霧果粒醬、「大花農場」玫瑰液態皂、「東港豐水產」一口烏魚子、「東港味益鬆品專賣店」一口鮪魚鬆蛋捲、「伊斯坦堡好物商店」羊皮帽、「本革工坊L.I.S」紅龜粿造型零錢包等各項商品。