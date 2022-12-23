高雄大寮一對孫姓兄弟檔昨晚與親友在家中烤肉，黃湯下肚後，疑似是聊到1名女性友人，卻突然意見不合起口角，即使警方到場，他們還是互嗆：「來阿！來阿！」，警方到場把2人帶回派出所，除通報家暴外，也將人留在派出所保護管束，待酒醒冷靜後才放行。

民眾拍下影片，深夜一群人就在路上大聲嚷嚷，即使員警已經到場，仍可以聽到雙方大喊：「來阿！來阿」，大聲互相叫囂，甚至一旁已經有救護車到現場，在夜深時刻，特別引人注意。

這起紛爭發生在大寮區潮安路附近，22日晚間10點多警方接獲通報有人正在打架，立即啟動快打部隊到場處理，經了解，現場是家人親戚在家烤肉時，一對分別為22歲和29歲的孫姓兄弟，疑似因酒後聊到一名女性友人，雙方突發生口角，在場家人趕緊上前勸架。

警方抵達時，現場已經沒有打架狀況，也無人受傷或就醫。但後續2人都被帶回派出所了解發生經過，雙方並未提出告訴，為防止衝突再次發生，除依規定通報家暴外，依《警察職權行使法》將2人留在所保護管束，待雙方冷靜後再視狀況分別放行，防止暴力發生。

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