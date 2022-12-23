台電嘉興街公辦都更案今日舉辦動土典禮，公司高層與國家住都中心主管一同祈求工程順利。（圖／台電提供）

台北市大安區嘉興街415號是台電昔日負責全台電費帳單的印刷所，至今屋齡超過50歲，經過都更整合後2020年完成招商，今日由台電與國家住都中心舉行「嘉興街公辦都更」動土典禮。預計2026年完工，台電可分回獨棟住商大樓，市值逾30億元，將打造為智慧綠建築出租。

近年推動資產活化及多角化的台電，除嘉興街公辦都更，也與北市府及高市府合推南港北儲、亞洲新灣區特貿三公辦都更案。今日上午嘉興新建工程基地動土典禮，由國家住都中心執行長黃景茂、台電副總王振勇、出資人全坤建設總裁李隆廣等共同出席祈福。

該土地昔日為台電自有印刷所，60年代起負責全台電費帳單、內部公文及台電月刊等刊物印刷業務，至2000年初調整為員工宿舍。台電自2011年即開始推動全區都更，2018年由新成立的國家住都中心接手，期間溝通整合高達近70位地主共識，是至今產權最複雜的都更案。2020年完成招商，由全坤建設作為出資人，今日正式邁入開工動土階段。

台電說明，嘉興公辦都更案位於北市大安區精華地段，鄰近嘉興公園、大安國小及和平高中，基地總面積約5120平方公尺，其中台電2573平方公尺（778坪），占比逾半為最大地主。

本案規劃興建3棟地上16-17層、地下4層的複合式住商大樓，包含店面、共享辦公室、公共福利設施及住宅等多元空間使用，預計2026年完工。台電將分回獨棟住商大樓，未來除結合電力本業綠能、節能應用，還要利用太陽光電自主發電，規劃搭配智慧電表串連家庭能源管理系統（HEMS），打造智慧綠建築，市值預估逾30億元，完工後台電規畫委由物管業者代管出租。

此次都更案同步結合「記憶迴錄 嘉興街公辦都市更新紀錄展」，25日更呼應耶誕節，由台電文創聯手設計團隊（雙好設計）推出期間限定市集，現場除有退役木橫擔、變電箱再製計畫及日月潭底泥杯墊等電力循環經濟系列作品，還有結合台電元素的特製餐點和DJ電子音樂演出，台電歡迎民眾可前去走走。