台南傳出學甲槍擊案、經發局長陳凱凌涉貪以及正副議長選舉充斥黑金等傳聞，民進黨副祕書長林飛帆昨(22)日發文痛批這些亂象是集體鄉愿忍讓的結果，點名台南市長黃偉哲應深惡痛絕面對沉痾，並認為涉及弊案的前中執委郭再欽應主動退黨。未料，今日台南市又傳出暴力介入選舉事件，民進黨南市黨部執委、南市區漁會理事長林士傑，被控涉嫌威脅國民黨議員方一峰。對此，媒體人張禹宣痛批林飛帆想一鍋甩給黃偉哲，並表示「最大的始作俑者就是你的老闆蔡英文」。

張禹宣今(23)日在臉書指出，郭再欽2019年時，擔任蔡英文總統競選總部財委會執行長；林士傑2019年時，擔任蔡英文總統競選總部執行總幹事，然而，林飛帆於2019年7月上任，競總成立的時間是2019年8月，「號稱台南子弟，難道林飛帆對於這些人所做所為都不知情？如果深惡痛絕當年為何不力阻蔡英文？需要時就是好人、不需要時就是黑道？」如今用過即丟，想一鍋甩給黃偉哲，張禹宣轟林飛帆「最大的始作俑者就是你的老闆蔡英文」。

張禹宣提及，林飛帆拿出太陽花時期一副道貌岸然憤青模樣，卻唯獨遇上蔡英文就轉彎，不敢檢討還幫忙甩鍋，忘記自己已經在體制內甚至是副秘書長。張禹宣認為，倘若蔡英文真有心斷捨離，這些人哪個動不了？做不到就證實真的「黑道治國」，連蔡英文都拿這些人無可奈何。