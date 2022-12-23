【愛傳媒全民查假會社專欄】台灣民意基金會12月20日早上在台大校友會館發表12月民調報告，主題是「2022選後台灣政局與兩岸關係」。此全國性民調內容聚焦主題共十二個重點，經調查結果提出十項主要研究發現供大眾參考。

經檢視此民調，調查方法與內容尚屬嚴謹，不過在圖表文字上有出現錯誤，建議更正。此調查也詢問了台灣人對「兵役制度」的態度，高達七成三同意役男服役至少要一年，不過該調查詢問對象為20歲以上成年人，從交叉分析表可以發現，55~64歲的民眾認為非常同意占了51.1%，且包含女性民眾，雖符合「全國性民調」精神，不過當事人意願最重要，故「兵役制度」的題目應採納18歲以上還沒當過兵的役男為主要目標對象，才有意義。

本次解讀民調報告如下：

解讀日期：2022年12月23日

民調日期：2022年12月12日至13日

民調主題：2022選後台灣政局與兩岸關係

報導機構：台灣民意基金會、風傳媒、yahoo新聞、聯合報、自由時報

執行機構：台灣民意基金會、山水民意研究公司

調查地區：全台各縣市

樣本／誤差：以全國為範圍的二十歲以上成年人，有效樣本1070人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

民調摘要：此全國性民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022年12月12日至13日二天，以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。民調內容聚焦主題共十二個重點，經調查結果提出十項主要研究發現供大眾參考。

爭點解讀：

一、該民調對2024可能總統候選人進行支持度調查，並進行分組競爭，不過並未詢問鄭文燦的感情溫度，就放入分組競爭的調查中，且圖表與文字有出現錯誤。

二、該民調詢問「國人對中國禁止台灣農漁產品及酒類進口的態度」，在近期引發關注的「包餡麵食」爭議，是否可能影響或改變對政府的態度。

三、該民調詢問「台灣人對役男『服四個月軍事訓練役』的態度」與「台灣人對延長役男役期為一年的態度」等兵役制度問題，並無針對主要受影響的役男做獨立調查。

專家分析：

文化大學新聞系教授莊伯仲解讀：

財團法人台灣民意基金會有定期發布民調報告，在業界具有口碑，本次調查是基金會成立以來，第七十七次每月例行重大議題民調，與特定立場的媒體、側翼協會所執行、發布的民調不是同等級。

經檢視此民調，調查方法與內容尚屬嚴謹，不過在詢問「國人對四位2024可能總統候選人的感覺」這題，列舉的人物為國民黨主席朱立倫、副總統賴清德、（前）台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，但在後續詢問「總統大選分組競爭支持度」時，拿掉感情溫度排行低於侯友宜的朱立倫，加入了未測量感情溫度的鄭文燦與柯文哲、侯友宜共同競爭，且在圖表文字上，出現賴清德未替換成鄭文燦的錯誤，建議更正。

在探討「國人對中國禁止台灣農漁產品及酒類進口的態度」這題，高達六成民眾不會怪罪台灣政府，不過鑑於近期的「包餡麵食」爭議，政府與在野黨各執一詞，是否會影響民眾對政府的態度？建議可做滾動式民調，持續關注。

最後，此調查也詢問了台灣人對「兵役制度」的態度，高達七成三同意役男服役至少要一年，不過根據兵役法規定「男子年滿十八歲之翌年一月一日起役，至屆滿三十六歲之年十二月三十一日除役」，該調查詢問對象為20歲以上成年人，從交叉分析表可以發現，55~64歲的民眾認為非常同意占了51.1%，且包含女性民眾，雖符合「全國性民調」精神，不過當事人意願最重要，故「兵役制度」的題目應採納18歲以上還沒當過兵的役男為主要目標對象，才有意義。

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