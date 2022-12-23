近年來航運業發展興盛，有興趣投入航海工作者也不少，2022年第4次航海人員測驗於12月23日上午在交通部航港局舉行榜示。本次測驗報名人數726人，全程到考人數650人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副67人、一等管輪35人、二等船副6人、二等管輪3人，共計111人，合格率為17.08%。

因應業界需求，3所海事院校開設航輪學士後專班，本次學士後參測人員合格率一等船副20%、一等管輪40%，學士後參測人員合格率為32.26%較整體測驗合格率17.08%高出許多，學士後專班學生雖然修業時間較短，但實力也不容小覷。

航港局表示，測驗榜示後，應考人可利用航港單一窗口服務平臺MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內（111年12月24日起至112年1月2日止），登入航港單一窗口服務平臺MTNet (網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030702/Index)「航海人員測驗管理子系統」內之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

2023年度第一次航海人員測驗將於2023年3月11至12日舉行，採網路報名，報名時間自2022年12月31日0時起至2023年1月9日下午5時止。(記者張雅雲/高雄報導)