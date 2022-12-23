英國金融時報（FT）於23日報導，消息傳出台積電正與主要供應業者會商，研究去德國德勒斯登（Dresden）興建自己在歐洲首家半導體廠的可行性。若順利成行，這家全球最大晶圓代工業者，將可從德國欣欣向榮的汽車產業中獲利。

金融時報接獲爆料，台積電將於明年初先派遣一組，由資深高階主管所組成的團隊去德國，先去了解當地政府對未來這座晶圓廠的支持到什麼程度。還有，德國在地的供應鏈有沒有辦法符合台積電所需。

據悉，若這次德國訪問順利成行，將是台積電高層在半年內第2次拜訪。然後，台積電預計將做出是否要拿出幾10億美元投資蓋廠的決議。最早的話，可能2024年就會開始大興土木。

其實早在去年，就有客戶敦請台積電考慮要不要也在歐洲蓋一座廠。不過，就在俄烏在2月下旬正式開戰後，初步勘查工作也就宣告暫停。不過，在歐洲諸家車廠對在地製造的晶片產品有愈來愈多需求時，也使得台積電重啟這項計畫。

台積電要不要去歐洲設廠，對歐盟有很重要的影響性。尤其歐盟目前正在加速減少從亞洲進口半導體的依賴程度。因為從智慧手機一直到汽車等都需要這種關鍵零組件，故歐盟今年初也祭出高達430億歐元的獎勵金，希望吸引晶片業者來設廠。

金融時報報導，台積電現在與幾家材料以及設備供應業者所商討的重點，聚焦在是否這些廠商也可以投資這座廠房。晶圓製造所需之過程相當複雜，需要使用曝光顯影與蝕刻機器等超過50種設備，以及2000多種包括化學用品與工業氣體等不同材料。

飆升的能源成本以及大漲的通貨膨脹，已經讓美國半導體大廠英特爾，急忙跑去找德國政府希望能拿到更多援助，好順利完成位於德國東部馬德堡（Magdeburg），造價高達170億歐元的工廠。

金融時報指出，台積電這座在德國東邊的德勒斯登廠，未來可能專心生產22奈米以及28奈米成熟製程，類似台積電在日本熊本與索尼等大日企共同投資的晶圓廠一樣技術。奈米，指的是晶片上每個電晶體的尺寸，奈米數字愈小，表示半導體愈先進且功能愈強大。

不過，若真的去德國設廠，台積電員工的負荷量會不會破表也是個問題。台積電超過5萬名工程師當中，已有500位左右攜家帶眷遠渡重洋至美國亞利桑那州協助建廠。同時，日本熊本新廠也需要再調度500到600位過去。

從台積電營收架構來看，歐洲、中東與非洲方面僅占台積電6%，至於北美則占65%之多。台積電發言人表示，不排除在德國德勒斯建廠的可能性。台積電、英特爾以及三星電子計畫在未來10年至少要投資3800億美元建廠，分別選在台灣、韓國、美國、日本、德國、愛爾蘭與以色列等。

目前雖正逢半導體低潮期，供給大於需求也造成庫存水位頗高。金融時報指出，全球半導體產業預估最慢在2030年之前，規模將高達一兆美元。因為蓋一座半導體新廠需要數年之久，同時也要確保投產水準，故晶片製造業者應該仔細思量，如何在這短短7年左右的時間內，滿足市場預期所需。