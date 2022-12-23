民眾黨中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉昨晚寫下3000字聲明，宣布退出立院黨團、賴辦相關運作，還痛斥黨機器介入立院黨團運作過深，對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠23日駁斥，強調林恕暉個人言論並非全面性、客觀的說法，且對方談到的大多是創黨初年的階段，而黨務運作和議題攻防上本來就會一同作戰，沒有所謂介入問題。

林恕暉批評，民眾黨機器介入立院黨團運作過深，卻不參加7點半晨會的政治討論與謀劃，市府、立院、黨三者經常無法協同作戰；他批評，黨內部分立委作風備受爭議，助理們深感不公，早在第1年立委任期結束就有立委辦公室助理幾乎全數離職，並感嘆黨內公職涉及司法案件，造成黨的清廉形象受損，地方選舉失敗其來有自。

談及林恕暉憤而離職，邱臣遠下午接受聯訪時說，對於過去一起打拚的同仁都給予感謝和祝福，民眾黨成立3年來，歷經創黨、立法院運作、地方公職選舉，大家都非常辛苦，各有各的心情跟情緒，尊重林恕暉的個人評論，也給予一定程度的祝福。

被問到黨中央是否真有介入黨團運作一事，邱臣遠隨即駁斥，稱此言是林恕暉個人主觀看法，並非全面性、客觀的說法，強調立院和黨中央在作戰上沒有任何問題。

他認為，民眾黨已成立3年，對方談到的大多是過去第1年的階段，且黨務運作和議題協防上，本來就會協同作戰，「我想應該沒有所謂介入問題。」

此外，對於林恕暉稱黨內公職介入司法案件，導致黨的清廉形象受損，邱則說，高的案子已進入司法程序，基於無罪推定原則，呼籲外界不要過度渲染或急於定義；話鋒一轉，他痛斥執政黨箝制言論的、操控媒體，透過網軍、側翼、媒體、名嘴治國，造成社會撕裂，是民進黨九合一大敗的原因之一，民進黨應該有所警惕、懸崖勒馬。