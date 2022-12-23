英國11月的汽車產出為年增5.7%，然而產出水準仍較疫情爆發前低上4分之1；全球晶片供應短缺以及供應鏈問題，持續困擾著汽車生產。

英國的汽車製造商和貿易商協會(SMMT)在周五表示，英國在11月生產了8萬餘輛汽車，並且在過去7個月中，有6個月出現產量成長。

SMMT執行長Mike Hawes說，供應鏈短缺、國外的防疫封鎖，以及一些結構性和產品的變化，都讓2022年大部分時間產出都受到影響，但是這些問題可望到2023年獲得解決。

包括電動車、插電式混合動力和油電混合車，在11月產量為年增18.3%，至2萬9218輛，產量占比為36%。內燃機汽車在1~11月的合併產量為年增2.9%。

為國內市場的生產為增加59.1%，至2萬206輛；為出口的生產為下跌5%，來到5萬9885輛。

11月的產量仍在歷史低位水準附近，較疫情爆發前的5年平均每月水準低了44.1%，較2019年同期的水準低了25.7%。