霧鹿國小利稻分校教師宿舍暨午餐廚房工程今日舉行動土典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

霧鹿國小利稻分校教師宿舍暨午餐廚房工程今日舉行動土典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

有台東「最高」學府之稱的霧鹿國小利稻分校教師宿舍暨午餐廚房工程今天動土，典禮在祭祀祈福儀式及霧鹿國小學童清亮的歌謠中展開，台東縣長饒慶鈴表示，縣府積極提供安心、安全、安穩的居住環境給教師，以降低流動率，解決偏鄉師資問題及困境。

霧鹿國小利稻分校教師宿舍暨午餐廚房工程今日舉行動土典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉霧鹿國小利稻分校屬「極偏學校」，校區位處南橫東段山區，每每經過豪大雨、颱風或地震常有道路中斷的情形發生，也因地處偏遠，教師流動率高，而教師宿舍建物老舊，影響教師住宿品質及安全，降低教師留任意願。

教育處指出，學校教師宿舍使用已逾40年，建物老舊、水電管線維修不易、室內採光不佳、嚴重壁癌恐影響居住教師的健康，且個人房間大小僅2坪半，宿舍格局不符目前教師使用，影響住宿教師安全、健康與便利。

午餐廚房位處2棟舊宿舍中間，宿舍拆除重建，勢必會影響山區學童供餐，在縣府積極協助下，增加經費，補助午餐廚房新建經費，連同教師宿舍合併新建。另外，教育處也補助經費，修繕霧鹿國小廚房，避免在長達1年的新建期間，學童午餐發生斷炊危機。

利稻分校教師宿舍暨午餐廚房工程自2020年開始規畫設計，經過層層審查，在縣府團隊與設計單位努力下，今年初取得建照；在工程招標過程中，因近2年營建工料、工資上漲等因素，共流標7次，在追加經費後，終於在今年10月、第8次招標順利決標，工期為240個日曆天。

霧鹿國小利稻分校教職員宿舍將打造2層樓平頂式建築，連同午餐廚房，面積約300平方公尺，共有8間教職員房間，其中1間提供無障礙環境。除有交誼廳等公共空間，每間房間皆有6坪多的空間供教師個人使用，後方有小庭院可引入自然光源外，更有綠籬增添生活綠意，將於2023年7月底前完成主體建築、同年11月底完工啟用，讓教師能順利入住、安心教學。