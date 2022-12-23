燦坤(2430)秉持「創造生活美好價值」的理念，開創全新消費體驗-燦坤「WanDau」(台語的「溫叨 」，意思為「我們的家」)，攜手建商共同為顧客打造全新的客製化幸福寓所。「WanDau」是燦坤2022年聯合各大3C品牌所開創全新店型，首創沉浸式3C智慧家居，繼首家內湖WanDau智慧生活概念店深受市場好評後，周五宣布燦坤「WanDau 2文心店」正式開幕，期待為台中新建案市場帶來全新氣象。

燦坤「WanDau 2文心店」首亮相，即日起燦坤將迎來第二家概念店門市「WanDau 2文心店」，各大3C品牌聯合進駐，承襲內湖創始店的風格設計以及貼近家庭的居家布置，超過30家各大3C品牌力挺，生活家電、通訊產品及IKEA精選家居選務進駐，打造真實有溫度的居家情境。

走進台中「WanDau 2文心店」中，以實際50坪來模擬真實家中情況，從客廳、餐廳、書房、臥室、到洗衣間及衣帽間，盡是最新的生活3C家電，搭配時下最夯的智慧3C精品家電，全面打造真實家的樣貌、便利您的生活。

瞄準建商、新成屋屋主推動WanDau全新商業模式，為建案行銷再創服務價值新高度，燦坤開發長李經緯表示，每個人對新家都有不同的想像，透過提早一步與建商合作，來補足建商在軟硬體服務上的缺口。燦坤率先觀察到潛在需求，打造「WanDau」精準服務結合新建案，為建商、新成屋屋主、及有裝修需求的顧客帶來創新、優質的服務模式。燦坤以強大品牌與服務力做後盾，通過精品級的服務品質讓您不再為新居的家電配置與選擇所擾，同時滿足顧客對家的想像，這樣的創新商業模式更獲得住展雜誌12月號(484期)專文報導。

「WanDau」透過差異化服務與VIP級待遇以提升核心價值，服務概念屢獲建商及代銷的好評，今年12月17日於燦坤3C耶誕市集與萬吉建設進行WanDau簽約儀式，同時吸引多家電視媒體訪問報導。因應市場需求持續看漲，自2020年起燦坤已提前布局，陸續設立以VIP客製化服務為核心的「燦坤超越店」，為高消費族群推出精品化服務店型，顛覆大眾對傳統3C家電賣場的刻板印象，期望提供顧客「質感生活」，客製專屬的幸褔藍圖。