苗栗縣長徐耀昌任內最後一個上班日，除了依照過去8年習慣跑完2個縣長行程後，依序由府外局開始陸續繞回警察局、縣府辦公大樓等，向全體縣府團隊一一辭行，徐耀昌感性地謝謝全體縣府同仁，在8年中對縣政的支持，尤其是他剛上任時，縣府財政非常困難，連薪水都發不出來，到現在他卸任前，財政寬裕許多，希望縣府團隊繼續支持新縣長鍾東錦，將苗栗打造得更好更幸福。
徐耀昌擔任縣長8年以來，幾乎每天都安排了緊密的縣長行程走遍全縣18鄉鎮市，23日是他縣長任內最後一個上班日，一早就趕到縣府主持頭份惠光獅子會捐贈頭份、竹南地區5個高中小學校，共239件學校交通志工背心，受贈學校包括了頭份國小、竹南國小、永貞國小、建國國小及興華高中等。徐耀昌非常感謝頭份惠光獅子會的熱心公益，共同維護學童安全。
徐耀昌接著趕赴文觀局中正堂，表揚參加世界城市盃三算比賽、全國語文競賽及全國美術比賽等成績優秀學生，結束後就展開他8年縣長生涯卸任前感恩縣府團隊之旅，依序由文觀局、衛生局、環保局、消防局、警察局、稅務局等府外局開始，再到縣府第2、第3辦公室及第1辦公室，與全體縣府員工一一話別，每到一處都獲得縣府員工的熱烈歡迎及依依不捨的送別。
徐耀昌在話別致詞中特別感性地回憶道，回想8年前他剛接任時，縣府財政非常糟糕，連縣府員工薪水都發不出來，在縣府團隊的共同努力下，縣府度過財政困境，到目前，縣府不僅償還部分債務，也讓各項工程款項都能按約給付，沒有發生拖延欠費，特別感謝全體團隊的努力和支持，最後，徐耀昌不忘拜託全體縣府成員們繼續支持新任縣長鍾東錦。
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