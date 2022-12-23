苗栗縣長徐耀昌任內最後一個上班日，除了依照過去8年習慣跑完2個縣長行程後，依序由府外局開始陸續繞回警察局、縣府辦公大樓等，向全體縣府團隊一一辭行，徐耀昌感性地謝謝全體縣府同仁，在8年中對縣政的支持，尤其是他剛上任時，縣府財政非常困難，連薪水都發不出來，到現在他卸任前，財政寬裕許多，希望縣府團隊繼續支持新縣長鍾東錦，將苗栗打造得更好更幸福。

苗栗縣長徐耀昌最後上班日一早就主持頭份惠光獅子會捐贈交通反光背心儀式。（謝明俊攝）

徐耀昌擔任縣長8年以來，幾乎每天都安排了緊密的縣長行程走遍全縣18鄉鎮市，23日是他縣長任內最後一個上班日，一早就趕到縣府主持頭份惠光獅子會捐贈頭份、竹南地區5個高中小學校，共239件學校交通志工背心，受贈學校包括了頭份國小、竹南國小、永貞國小、建國國小及興華高中等。徐耀昌非常感謝頭份惠光獅子會的熱心公益，共同維護學童安全。

苗栗縣長徐耀昌最後上班日到警察局與同事們話別。（謝明俊攝）

徐耀昌接著趕赴文觀局中正堂，表揚參加世界城市盃三算比賽、全國語文競賽及全國美術比賽等成績優秀學生，結束後就展開他8年縣長生涯卸任前感恩縣府團隊之旅，依序由文觀局、衛生局、環保局、消防局、警察局、稅務局等府外局開始，再到縣府第2、第3辦公室及第1辦公室，與全體縣府員工一一話別，每到一處都獲得縣府員工的熱烈歡迎及依依不捨的送別。

苗栗縣長徐耀昌最後上班日到縣府第1辦公室向縣府員工們話別。（謝明俊攝）

徐耀昌在話別致詞中特別感性地回憶道，回想8年前他剛接任時，縣府財政非常糟糕，連縣府員工薪水都發不出來，在縣府團隊的共同努力下，縣府度過財政困境，到目前，縣府不僅償還部分債務，也讓各項工程款項都能按約給付，沒有發生拖延欠費，特別感謝全體團隊的努力和支持，最後，徐耀昌不忘拜託全體縣府成員們繼續支持新任縣長鍾東錦。

苗栗縣長徐耀昌最後上班日到縣府第2、3辦公室向縣府員工們話別。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌最後上班日到縣府第2、3辦公室向縣府員工們話別。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌最後上班日到縣府第1辦公室向縣府員工們話別。（謝明俊攝）