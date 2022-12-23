2022年再過1個多禮拜就要結束，即將迎接新的一年到來，「感應占卜師」王妙坤老師，以多年命理經驗，分析2023年1月份12生肖整體運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能有好運氣與避免災厄。

生肖馬

屬馬人在1月份，無論是工作上或是生活上，都會面臨相當多的挑戰，許多突發事件接踵而來，讓你應接不暇，但好在你的運勢相當旺盛，能夠去面對不同的狀況，而你也願意去解決問題，能夠一個接著一個的去突破，只是在過程中，你會發現，似乎沒有任何人在你身邊幫助你、支持你，好像是孤軍奮戰一般，這部分還請你不用太擔心害怕，因為在你處理事情的過程中，慢慢會有貴人出現，在旁邊輔助你，而你也會從中吸取到很多經驗，漸漸成長茁壯。本月的財運平平，雖然沒有特別的收益，但財庫保持平順。

幸運數字：12

吉祥方位：東北

生肖羊

屬羊人在1月份，住家會有一些需要修繕的狀況，可能是漏水問題，或是牆壁龜裂等狀況，或是大型家電故障，這讓你感到非常大的壓力，一時之間無法解決，又影響到生活品質，若有眾多廠商不知該如何選擇的話，建議可以找北方或南方的店家來幫忙處理，能夠順利解決這些問題。這個月的財運還不錯，特別是在勞動工作或是時薪制的人身上，本月有機會增添加班機會，可以從中獲取可觀的加班費，但就是自己的勤勞度不夠，容易放棄這些機會，還請打起精神，找回動力，只要好好工作，就能讓你在本月份財庫飽滿。

幸運數字：27

吉祥方位：北方

生肖猴

屬猴人在1月份，是不是感到很想卸去身上的重擔，讓所有壓力一次釋放呢？過去一年的辛苦，讓你感到相當厭倦，已經有點不耐煩了，而在工作上，現在正是尋求新工作的好時機，因為你早就已經坐不住了，早就有換工作的衝動了，而如今正是時機，你可以大膽地去找工作，有機會找到適合自己的職務，而且能夠如魚得水，稱心如意愉快的工作。在感情上，尤其是男性朋友，要多注意自己的另一伴，對方可能已有追求者出現，屬於同事關係的辦公室戀情，所以有空的時候，要多盯緊一點，最好能多多接送另一伴上下班。

幸運數字：25

吉祥方位：東北

生肖雞

屬雞人在1月份，容易與人發生衝突，常會因為一時衝動所造成，大多發生於感情或親情間的問題，可能會心直口快，而說出不得體的話語刺傷對方，這對於彼此間的相處，產生極大的傷害，後續則必須用極長的時間來撫平，可謂得不償失，建議你要多珍惜親友，不要任意發洩情緒，口不擇言，才能常保彼此間的和諧。本月的財運還不錯，投資理財上能夠一針見血，找到優良的投資標的，做出正確的選擇，但要量力而為，不可融資或高額借貸，以免讓自己的壓力過大，也請多運用本月的財運，多多吸收投資相關資訊。

幸運數字：16

吉祥方位：西南

生肖狗

屬狗人在1月份，容易於工作上，或是生活中，接觸到許多流言蜚語，或是各種紛爭的環境，然而都與你無關，但你卻會擔心薪火燎原，怕燒到自己，其實不用太過於擔憂，只要不去多管閒事，做好你自己的工作就好，這些事情漸漸的就會退散掉。在財運上，這個月算是相當旺盛，各方面不同的錢財會慢慢湧入，對於非固定薪資，或是論件計酬的人來說，是個好消息，建議在收入中，可以撥一部分回饋社會，或是供養神佛，替自己累積福德。感情上可就沒那麼樂觀了，對於自己心儀的對象，可能還無法獲得青睞，就請再等等吧。

幸運數字：19

吉祥方位：西北

生肖豬

屬豬人在1月份，開始的運勢欠佳，沒有那麼順遂，其實原本工作上有很多機會，業務類型的人有望遇到不錯的案件，只可惜你並未查得先機，或是沒有那麼重視，讓原本可以發展得不錯的工作，流到他人手中，一般上班族也損失可以一展長才的機會，建議屬豬人要積極點，不要讓好事落入他家，才能持續保有良好表現，並從中獲取報酬。健康上要多注意腦部的問題，有缺氧的狀況，所以有空請多做深呼吸，也可到郊外走走，或是做些簡單的有氧運動，來讓腦部多補充點氧氣，讓自己的頭腦更清爽。

幸運數字：35

吉祥方位：東方