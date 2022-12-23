安邦公園兒童遊戲區改善工程完工啟用。（中和區公所提供）

安邦公園兒童遊戲區改善工程完工啟用。（中和區公所提供）

安邦公園兒童遊戲區改善工程完工啟用。（中和區公所提供）

新北市中和區安邦公園位於安邦街及連勝街口，鄰近板南路及景平路要道，周圍住宅區林立，在交通繁忙的核心地帶，有一抹安靜的公園綠地，深受周遭居民喜愛。中和區公所為了提供市民良好的公園遊憩環境，耗資456萬元經費整體改造兒童遊戲區，工程已於今年11月底完工，今（23）日由中和區長賴俊達主持啟用典禮。

賴俊達表示，板南路過去是台鐵運煤鐵路，透過兒童遊戲區整體更新，以黑白相間的火車造型溜滑梯巧妙連結這段歷史，十分吸睛。另有別於一般的大型遊具，採用攀岩牆、高低樁結合攀爬網等方式取代一般的樓梯上到遊戲區，讓孩子在兼顧安全的情況下體驗挑戰刺激的遊樂趣味。兒童遊戲區全區採用繽紛的彩色地墊，上面可愛的兔子繪圖、跳格子及火車軌道，寬敞且平整讓大小孩童能恣意奔跑歡笑。

中和區公所表示，此次工程因地坪老舊濕滑且色彩單一，原有的遊具也不符合CNS的最新規範。此次的更新工程不僅汰換舊遊具，也新增了兩人共玩的鳥巢型鞦韆，3具搖搖馬及4人座翹翹板依舊深受小小孩童的青睞。以多元性、挑戰性、探索性、安全性等通用設計為目標，多樣的遊具希冀營造兼具攀爬、溜滑、擺盪、旋轉、延伸等趣味發展機能。

此外，區公所將積極改善公園設施，提供民眾更完善、更友善各族群的共融性休憩空間，讓居民有個更健康樂活、幸福中和的好環境。