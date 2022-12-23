桃園市中壢第一公有零售市場「中壢大時鐘」今熱鬧開幕，不過有民眾反映，地下停車場動線設計不友善，不僅車道偏窄會車困難，停車空間動線更考驗駕駛技術，甚至有人直呼新手別來。對此，桃市府經發局回應，停車場基地面積小有先天限制，現規畫是評估後最順暢設計，已設多項措施提醒注意通行，若民眾有相關建議，會和委外經營業者溝通改善。

桃園市中壢大時鐘今日正式開幕。（蔡明亘攝）

中壢大時鐘是許多在地人的共同回憶，市府投入7億多元，經歷5年時間，將市場重建為地下4層、地上6層的綜合商場，今日正式開幕。桃園市長鄭文燦表示，中壢大時鐘改建完成象徵中壢的蛻變，克服建築量體擴大、因應周圍機捷施工調整工法以及協調原有攤商遷移、退場等挑戰，終於啟動營運，1至3樓委由商場經營業者管理營運，引進多間知名店家進駐，4樓提供社會局相關單位使用，5至6樓將作為客家文化中心。

廠商在車道口設置對向來車警示紅綠燈和螢幕顯影，提醒駕駛注意通行。（蔡明亘攝）

中壢大時鐘地下停車場其實自9月15日起就開始試營運，共提供119個汽車停車位與100個機車停車位，還畫有1個電動汽車停放位並設置智慧地鎖與充電樁，試營運至今已超過3個月。

許多駕駛直呼，停車場上下樓車道有點窄，考驗駕駛開車技術。（蔡明亘攝）

中壢大時鐘今開幕，吸引許多民眾前來，其中有許多駕駛反映，地下停車場動線設計不太友善，不僅上下樓車道偏窄，會車是一大難題，停車空間與路徑更考驗駕駛技術，甚至有人直呼「新手別來！」也有民眾提到，僅1樓與B2有放停車繳費機，其他停車層都沒有，令人感到不便。

中壢大時鐘地下停車場內，今有部分駕駛來回「嚕」了好幾趟，才成功停進車格。圖為示意圖，非當事車輛。（蔡明亘攝）

記者走訪停車場發現，有休旅車上樓時，部分車身都已開到對向車道，若對向來車沒禮讓，頗有危險疑慮。另停車動線方面，有些車輛來回「嚕」了好幾趟才成功停進車格，但也有行車技術老練的計程車司機笑說「還好啦，沒很難」，一轉眼功夫就停好車。

經發局市場科表示，若民眾有相關動線改善建議，市府都會與業者溝通討論。（蔡明亘攝）

對此，經發局市場科回應，先前有與委外經營管理的業者討論過，停車場基地面積確實較小，有先天上的限制，目前的規畫是經評估現況後最順暢的設計。

市場科表示，廠商已在停車場內設置多項提醒措施，包括牆上警示標語寫道「商場停車場車道狹窄，車輛進出請務必禮讓，造成不便敬請見諒」；彎道裝設反光鏡；柱子邊角安裝防撞條；上下樓車道出入口也分別裝設警示來車紅綠燈以及車道顯影螢幕等，若上下樓車道有對向來車，建議駕駛禮讓，車輛通過後再駛入車道。

市場科說明，若民眾有相關動線改善建議，市府都會與業者溝通討論，由於車道寬度固定，初步在不影響駕駛視線前提下，多設置警語，避免造成消費者困擾。至於電動車停放區，目前僅設1格，未來將觀察使用量，評估是否有增設需求。