Lulu與媽媽首次同框開睡衣趴大玩默契考驗及聊心事。（克寧晚安奶粉提供）

Lulu母女倆藉著影片談心交流親情。（克寧晚安奶粉提供）

Lulu日前和媽媽開心拍廣告影片。（克寧晚安奶粉提供）

Lulu和媽媽合體拍廣告影片。（克寧晚安奶粉提供）

新科金鐘主持人Lulu（黃路梓茵）日前和媽媽合體拍廣告影片，母女首次同框開睡衣趴大玩默契考驗及聊心事，Lu媽在鏡頭前自然又有綜藝哏，讓Lulu笑到眼淚直流，「如果她不小心變紅，也是一樁好事。」而最後因媽媽事前錄的一段深情告白影片讓母女倆熱淚盈眶，連帶鏡頭外的黃爸爸都被逼出男兒淚，氣氛感人。而跟媽媽首次合體拍廣告，問及酬勞，Lulu 笑說：「媽媽很滿意，親情無價！」

在廠商盛情邀約下，Lu媽點頭答應跟女兒拍YouTube影片，母女倆玩起默契大考驗，一搭一唱「笑」果滿滿，Lu媽毫不怯場，在旁的Lulu爆料說：「我媽根本不用我教，她才是第一代YouTuber，其實我能自然地面對鏡頭都是她教的，她才是我最早的『老師』。」

原來Lulu小時候全家人常拍影片記錄生活，問Lulu有打算把媽媽捧成廣告明星或是帶她一起上通告？Lulu笑說：「看媽媽意願，其實我媽個性很低調，走在路上被認出來也都會很害羞，如果有時間去上節目拍廣告變紅，那也未嘗不是一件好事。不過我想還是讓媽媽好好待在家裡，我努力賺錢給她讓她在家數錢就好。」可說孝心十足。

母女倆藉著節目談心交流親情，其中Lu媽在玩起「了解女兒Lulu」的遊戲大考驗時更發揮出強大的「媽媽之力」，幾乎題題都猜對，連國曆、農曆生日生辰八字都記得清清楚楚，有趣的是，在回答「Lulu買過的最貴精品是多少錢」這一題，擔心被媽媽念的Lulu假裝自首回答：「2萬8。」結果竟被媽媽連翻白眼，還直接「吐槽」說：「是15萬吧。」讓Lulu當場求饒，連忙笑說：「媽媽別再爆料了。」

媽媽更真心話大告白提到至今最遺憾的事是從小沒給Lulu的經濟成長環境，「我跟爸爸比較不會賺錢，沒有很好的物質供應，只能在她身後陪著他，這是我放在心裡頭很久的事，一直想對Lulu說。」結果此話一出，不但母女倆在鏡頭前痛哭，連帶鏡頭外的爸爸也被逼出男兒淚，畫面感人，Lulu感動地說：「有沒有錢沒有關係，長大我來賺就好，最重要是有家人在身邊，陪伴才是最重要的。」

此外，Lulu更想跟媽媽「道歉」，特別提到：「長大後我跟妹妹都太忙於工作，給了物質上的滿足卻少了陪伴，我自己覺得很抱歉，因為他們兩老都在台中，希望之後能多撥出時間，去陪伴他們。」