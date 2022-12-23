全坤建(2509)投資31億元台北市嘉興街公辦都更案，在今(23)日動土，計劃興建3棟16~17層，地下4層的SRC住宅大樓，預計將在2026年完工。

台北市大安區嘉興街都市更新案是近年產權最複雜的公辦都更案，此一公辦都更歷時10年，國家住都中心執行長黃景茂說，未來，基地將會進駐托嬰中心、日照中心、身障日間作業設施等公益設施，滿足地方需求，也展現公辦都更重要的公益價值。

「嘉興街公辦都更案」是國家住都中心成立後涉及最多私有地主的公辦都更案，私地主多達67人，推動多年卻因整合不易而困難重重，堪稱產權最複雜都更案。國家住都中心於2018年成立後接手整合，透過公開透明程序及秉持保障住戶權益的初衷與精神，取得住戶支持與信任，再加上台電的全力協助，以及全坤團隊的專業參與，才能共同成就本案順利推動，讓地主十幾年來的等待能夠成真。

嘉興街公辦都更案將興建3棟16~17層，地下4層的SRC住宅大樓，並申請黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章。台電分回棟規劃將設置太陽能發電設施，未來用戶除了可利用自有太陽能發電電力外，本案也將導入家庭能源管理系統(HEMS)，透過智慧電表，提供用戶即時的用電資訊、瞭解自身的用電狀況，徹底實踐有效節電、控制花費的智慧便利生活，希望讓此案成為大安區的綠能住宅新典範。