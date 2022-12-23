苗栗縣長徐耀昌任內最後一個上班日，表揚代表苗栗參加比賽的優秀學生，由通霄國小表演閩南語話劇。（謝明俊攝）

出身苗栗的新竹女中學生蔡壬琁（左二）獲得國際三算比賽金牌。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌任內最後一個上班日，表揚代表苗栗參加國際三算比賽的優秀學生。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌任內最後一個上班日，表揚代表苗栗參加全國美術比賽的優秀學生。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌任內最後一個上班日，表揚代表苗栗參加語文競賽的優秀學生。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌任內最後一個上班日，特別安排與全縣參加國際三算比賽、美術及語文競賽等優秀同學們共聚一堂，表揚學生們在多項競賽中代表苗栗，爭取最好表現成績。其中，參加在日本舉行的世界城市三算比賽中拿下金牌的新竹女中學生蔡任琁同為苗栗子弟，以及多個小學學生代表分獲金、銀牌，展現苗栗子弟的全能表現。

世界城市盃三算全能競賽，是指珠算、心算及數學等3種全能教學，由世界各大城市輪流舉辦，今年7月輪由日本群馬縣主辦，苗栗縣中華珠算學術研究會苗栗代表處帶領苗栗縣各級學校學生參加，結果共獲得12面金牌及10面銀牌的優異成績，其中照南國中獲得7金4銀，照南國小2金4銀成績非常亮眼，就讀新竹女中的苗栗子弟蔡壬琁也獲得金牌。

今年的全國語文競賽，本月初在新竹市登場，全國22縣市共派出2400名選手參賽，苗栗縣代表隊則有71人參加個人賽，團體組則有12組，共獲得37項特優、33個優等，成績創下歷年最高。

另外，今年全國學生美術比賽，全國各縣市送件參賽的初賽優勝作品共計8千多件，苗栗縣共送出256件作品，共有57件作品獲獎，包括特優3件、優等4件、甲等3件以及佳作47件。其中育達科大學生廖君綾、陳彥安、邱冠廷及黃佩欣等4人，在大專非美術系水墨類及漫畫類，分別獲得3項特優及1項優等，成績高居全國非美術類大專院校之冠。頭份興華高中得獎作品高達9，大同國小學生施予禾的作品「如果世界顛倒」榮獲漫畫類國小高年級美術班組優等。