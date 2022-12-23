台南市即將召開正副議長選舉，22日卻傳出暴力介入選舉事件。國民黨議員方一峰傳出遭人騙上車恐嚇，經檢警追查，民進黨南市黨部執委、南市區漁會理事長林士傑當時也在車上。台北市議員徐巧芯今（23）日在臉書貼出一張照片，驚見綠營大咖黃承國、洪耀福、洪耀南都在幫林士傑的女兒新科台南市議員林依婷站台，讓她直呼，「南北大咖一起串連，能不贏嗎！」

徐巧芯表示，今天最震撼的就是台南黑到發紫相關新聞，甚至傳出因正副議長投票而被當街擄走的誇張事件。媒體報導，「民進黨台南市議員林依婷父親當時也在車上（暗示可能涉案），引起我的好奇，這個林依婷是誰啊？」

結果徐巧芯不查還好，一查到這張照片嚇一跳！她指出，原來台南政壇不只跟在地郭再欽有關係，連自己最熟悉的「英系台北幫」都跟他們麻吉麻吉？林依婷投入黨內初選時，幫她站台的人包括：「黃偉哲、邱莉莉、徐國勇、黃承國、洪耀福、郭再欽、洪耀南」。徐巧芯對此還直言，「南北大咖一起串連，能不贏嗎！就是那麼簡單！」

由於捲入恐嚇事件，林士傑稍早已在臉書表示，「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」