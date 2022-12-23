林書煒邀請蔡詩萍到節目中作客。POP Radio提供

蔡詩萍將出任台北市文化局長，今(23)日蔡詩萍將卸下Hit Fm台長身分與POP Radio主持棒。POP Radio台長、妻子林書煒一早更邀請蔡詩萍到節目中作客，聊起20年來主持廣播的心路歷程，蔡詩萍一度不捨眼眶含淚，他引用當年以《POP大國民》奪下金鐘獎教育文化節目主持人獎的感言，「廣播就像一座豐富的寶山，提供你各種生命情境不同的感受，廣播之所以迷人是你只要打開耳朵，就能帶你看見高山、大海和藍天」。

POP Radio全體同仁更送上「廣播男神」金質麥克風獎盃歡送蔡詩萍，感謝他多年來在空中陪伴聽眾朋友。蔡詩萍坦言，「要卸下廣播主持棒我真的很難過」，做廣播將近20年，經歷結婚、生女等大小人生歷程，常常遇到民眾說「從小聽你廣播長大」，連戴口罩搭計程車，司機常只憑聲音就認出他是蔡詩萍，笑說「比起臉蛋聲音的知名度更高」。

林書煒透露，這幾天看到新聞說「因為蔡詩萍出任文化局長我哭了一晚上完全是誤會」，她澄清「其實我是個女漢子」，雖然對於蔡詩萍就任公職有很多擔憂、也開了多次家庭會議，女兒也加入討論，過程都非常平和。林書煒當晚是想到她爸媽若還在世、應該會爽朗地表示贊同，「想起過世的父母才忍不住落淚」。

林書煒笑說，兩人從事媒體工作多年，面對新聞謠言、外界評論已經很淡然，未來會以一個小市民的角度、期待蔡詩萍為人民做更多的事，「我會好好監督他」。