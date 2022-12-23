台灣本田(Honda)周五宣布，明年1月31日前領牌的消費者，都還適用調漲前的原售價來購車，而旗下CR-V、HR-V、Fit自明年2月1日起調漲，主力的CR-V和HR-V調漲2萬元，Fit掀背小車調漲1萬元。

今年第4季暫時停產的HR-V，預計明年1月起重新加入銷售陣容。而在CR-V部分，雖然明年可望迎來第6代大改款，但目前現售5代車型，仍啟動漲價，均不敵原物料上漲影響。

CR-V明年2月調漲車型售價，三車型均漲2萬元，調整後的價格如，VTi 99.9萬元(+2萬元)、VTi-S 107.9萬元(+2萬元)、S 117.9萬元(+2萬元)。

HR-V明年2月調漲車型售價，與CR-V同樣漲幅2萬元，s+ 83.9萬元(+2萬元)、Prestige 89.9萬元(+2萬元)。

Fit明年2月調漲車型售價，則調漲1萬元漲幅，HOME 75.9萬元(+1萬元)、e:HEV 82.9萬元(+1萬元)。