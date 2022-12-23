上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本周持續下跌16.2點，跌幅1.44％，為1123.29點，連27周下跌。主要遠洋航線部分，地中海線持續上揚，漲幅擴大到2.43％，美東、美西及歐洲都是小跌。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)為1418美元，較前一周下跌5美元，跌幅0.35％；遠東到美東每FEU(40呎櫃)3096美元，較前一周下跌73美元，跌幅2.3％。上周歐洲線率先止跌，本周相對持穩，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)1049美元，較前一周僅下跌1美元；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)1896美元，較前一周上漲45美元，漲幅2.43％，連2周上漲。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)均較前一周下跌10美元，分別為321美元、331美元，；遠東到東南亞較前一周下跌16美元，跌幅7.8％；遠東到韓國較前一周下跌11美元，跌幅4.66％。

法人認為，全球2023年新增運力8％，預期塞港舒緩有效運力增加7～8％以及降速供給減少10％的影響下，若閒置運力急速拉升10％以上，運價有機會真正落底。SCFI本周依舊沒有翻正，維持接近1％跌幅，但短期因為春節前小旺季加上市場期待大陸解封，出口回升而傳出漲價1000～2000美元行為，長榮也證實即將多收GRI，對海運景氣並不悲觀。