新北市新莊今（23）日發生街友疑因寒流低溫猝死的案件，對此，新莊區公所表達遺憾，但強調事前皆透過相關社群、網站、電子看板、跑馬燈等宣導防寒訊息外，亦從12月8日即啟動街友關懷－防寒機制，每日皆派員實地清查訪視及關懷轄區街友。

新莊區公所表示，中央氣象局於7日預告9日將有寒流來襲並發布低溫特報，公所便於前一日啟動街友關懷－防寒機制，除每日派員實地清查訪視及關懷轄內街友外，也提供禦寒物資、食物，並勸說街友們接受至重建中心安置，不過只能在獲得當事人同意下才能協助安置。

除了公所本身的關懷外，也結合民間資源，如新北市志願服務協會、新莊紳士協會、樂心關懷協會等善心人士與團體加入關懷訪視的行列，於每周固定時段訪視。

市府也在14日、16日分別由副區長及副市長劉和然會同社會局、消防局、警察局、外展中心及公所人員夜訪街友，並提供外套、暖暖包及睡袋等防寒物資，也提醒他們注意保暖，讓街友平安過寒冬。

對於今日仍有街友猝死的意外，公所也深感遺憾，但昨（22）日上午，警方接獲里長通報後，公所立即派員會同警方及外展中心社工前往訪視關懷該名黃姓街友，不過當下他表示身體微恙，卻拒絕就醫，因沒有自傷、傷人之虞，公所無法強制將其送醫。

新莊區長林耀長強調，未來會持續並加強街友的訪視關懷，同時也會協助黃姓街友家屬處理後續喪葬事宜，並呼籲民眾，若發現街友有緊急需求，皆可撥打1999市民服務專線，或通報街友外展中心（02）2956-0095，由市府提供必要的協助。