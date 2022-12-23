疫情帶動數位轉型需求，隨著智慧製造在各領域不斷推升，對工控資安的需求也持續增溫。工控資安新創公司TXOne Networks今年再獲兩家全球知名電子大廠加碼投資1,800萬美元，B輪募資總額來到8,080萬美元，該公司表示，將持續擴大市場規模和市占率。

TXOne Networks（睿控網安）22日宣布在台灣成立Executive Briefing Center（EBC），除了作為亞太區域示範點，也會成為國際交流平台，可以協助台灣本地與日本、中東和非洲地區企業客戶了解工業控制系統（ICS）與營運技術（OT）。同時，EBC的成立，也能培育出更多工控資安人才。

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，TXOne Networks是 MIH的戰略合作的夥伴中之一，其在國際車廠製造場域的資安保護經驗是有目共睹的。

勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）風險諮詢服務執行副總經理簡宏偉表示，智慧製造是企業提升競爭力所應聚焦的重點發展項目之一，然而在導入智慧製造時，可能面臨工業自動化控制系統（OT／IACS）與原有資訊系統（IT）的碰撞與融合，因此首要之務就是減少資安疑慮。