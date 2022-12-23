台九線上的台糖花蓮糖廠，每到假日吸引大批遊客「到糖廠吃冰」，為此花東縱管理處與台糖花東區處合作，將糖廠內一輛塵封39年的內燃機車重新整理翻新，打造自行車補給驛站，並增設自行車導引、導覽、景點指標，今天由交通部觀光局長張錫聰等人揭幕啟用，迎接疫情後國內外旅遊人潮。

交通部觀光局長張錫聰、台糖花東區處經理楊長昇、行政院東辦副執行長郭應義等人與觀光業者，今天一起揭幕糖廠鐵馬驛站。（縱管處提供）

交通部觀光局長張錫聰說，疫情解封，國門開啟，10月至今2個月來，初步統計國際遊客已達78萬人，為友善國際旅客，觀光局盤點縱谷相關遊憩設施，他說花東縱谷沿途有美好的歷史人文風情，很適合騎單車漫遊，也感受花東純淨的美好，推薦給大家。

交通部觀光局長張錫聰（前方戴墨鏡者）帶著大家騎乘鐵馬在走訪糖廠。（縱管處提供）

交通部整合推動全台自行車路線，以環島路網為主幹路網，搭配各國家風景區、地方性特色自行車路線，共優化16條自行車路線，花蓮就有3條，其中花東縱谷從光復鄉到玉里鎮的「森林溫泉線－板塊騎遇」（編號Bike Tour 43），是觀光局推薦的東部自行車路線。其他還包括「花東縱谷線－洄瀾曼波」（太魯閣、七星潭、鯉魚潭）、還有挑戰級全長超過200公里的花東縱騎路線等。

縱管處長郭振陵說明，森林溫泉線串聯糖業文化的代表花蓮糖廠、阿美族各原鄉部落文化、林務局的平地森林園區、瑞穗溫泉、台灣最美縣道193線、菲律賓及歐亞板塊交界的玉里小鎮等，都深具人文景觀特色，自行車旅遊也結合鐵道接駁，從光復站至玉里站71.4公里，打造低碳雙鐵旅遊。

光復鄉的花蓮糖廠，有80年歷史製糖產業文化，縱管處與台糖合作，運用糖廠保留廠房、鐵道運輸特色，將1983年就停放在糖廠園倉庫的「日立牌17號內燃機車」重新整理翻新，以火車車廂意象塑造為自行車補給站，並新增自行車道導引、補給指標、停車樁、導覽圖、景點指標，以及休憩停駐空間等，提供自行車族更優質及友善服務空間。

交通部觀光局長張錫聰及台糖花東區處、花東縱谷國家風景區管理處，以及花蓮地方觀光業者今天共同揭幕啟用，驛站由縱管處補助經費整修。

光復糖廠經理楊長昇加碼表示，今天起到年底「鐵馬驛站慶開幕一起吃冰去」騎單車打卡上傳照片可獲得清冰棒一支、「旅館單車縱谷遊住宿溫暖你的心」騎單車住宿獲台糖薑母茶禮盒；「滿額贈好禮」展售中心消費滿500元贈台糖養生薄餅5包。